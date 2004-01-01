Enclosedは、プライベートなエンドツーエンド暗号化メモを送信するためのオープンソースのウェブアプリケーションです。ネイティブブラウザの暗号化APIを使用することで、コンテンツはサーバーに到達する前にクライアント側で暗号化されます。これにより、ホストが暗号化されていないテキストにアクセスすることは決してありません。メモは一度閲覧された後に自己破壊するように設定したり、設定可能な期間が経過した後に期限切れになるように設定できます。

VPSでEnclosedをセルフホストすることで、暗号化されたメモのストレージが完全に自身のインフラストラクチャ内に留まることが保証されます。機密性の高い認証情報、APIキー、または機密情報を扱う組織は、データレジデンシーを完全に制御し、サードパーティのホスト型サービスに依存することなく、独自の有効期限ポリシーを適用できます。