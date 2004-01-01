1クリックインストールでの同梱デプロイ
有効期限設定とパスワード保護機能付きで、プライベートな暗号化メモを共有できるミニマルなWebアプリ。
Enclosed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Enclosedの活用例
Enclosedは、プライベートなエンドツーエンド暗号化メモを送信するためのオープンソースのウェブアプリケーションです。ネイティブブラウザの暗号化APIを使用することで、コンテンツはサーバーに到達する前にクライアント側で暗号化されます。これにより、ホストが暗号化されていないテキストにアクセスすることは決してありません。メモは一度閲覧された後に自己破壊するように設定したり、設定可能な期間が経過した後に期限切れになるように設定できます。
VPSでEnclosedをセルフホストすることで、暗号化されたメモのストレージが完全に自身のインフラストラクチャ内に留まることが保証されます。機密性の高い認証情報、APIキー、または機密情報を扱う組織は、データレジデンシーを完全に制御し、サードパーティのホスト型サービスに依存することなく、独自の有効期限ポリシーを適用できます。
Enclosedの主な機能
「クライアント側暗号化」
ノートは、送信前にブラウザでネイティブのWeb Crypto APIを使用して暗号化されるため、サーバーが暗号化されていないコンテンツを見ることはありません。
自己破壊ノート
ノートを一度読んだ後、または指定された期間が経過した後に期限切れになるよう設定し、機密情報が必要以上に保持されないようにします。
パスワード保護
任意のメモにオプションのパスワードを追加すると、コンテンツが復号化され表示される前に、受信者に認証が求められます。
共有リンク
各ノートには固有のURLが生成され、メール、チャット、SMSで送信できます。受信者はアカウント登録の必要がありません。
軽量デプロイ
最小限のリソース要件を持つ単一のコンテナであるため、Enclosedは同じVPS上で他のサービスと並行して簡単に実行できます。
HostingerでEnclosedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。