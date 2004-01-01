1クリックインストールでCommaFeedのデプロイ
Google Readerにインスパイアされた、セルフホスト型の個人用RSSリーダーです。キーボードショートカット、モバイルアプリ、クリーンな3ペインレイアウトを備えています。
CommaFeed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CommaFeedの活用例
CommaFeedは、オリジナルのGoogle ReaderのUIを忠実に再現した、高速で軽量な個人用RSSリーダーです。3ペインレイアウト、キーボードショートカット、フィードの即時マーク、OPMLインポート/エクスポート機能を備え、機能の肥大化よりも速度に重点を置いています。Java/Quarkusで記述されており、単一の自己完結型バイナリとして動作し、すべてを組み込みのH2データベースに保存するため、デプロイ全体は1つのコンテナと1つのボリュームで構成されます。
VPSでCommaFeedをセルフホストすることで、購読情報、既読状態、スター付き記事をSaaSフィードリーダーに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保持できます。ネイティブのAndroidおよびiOSアプリはAPIを介してインスタンスに直接接続し、OPMLを使用するとフィードリーダー間で自由に移行でき、組み込みのスケジューラは外部ワーカーなしでバックグラウンドでフィードを更新します。
CommaFeedの主な機能
Google Reader「UI」
「フィードリスト」、「エントリリスト」、および「閲覧ビュー」を備えた3ペインレイアウト。さらに、長年のRSSユーザーならすぐに認識できる高速ナビゲーションのためのフルキーボードショートカット（j/k/v/m）も搭載しています。
「OPML インポート/エクスポート」
標準OPMLを介してサブスクリプションをインポートおよびエクスポートすることで、読書習慣の所有権を維持し、いつでもリーダーを切り替えることができます。
ネイティブモバイルアプリ
無料のAndroidおよびiOSコンパニオンアプリは、APIを介してセルフホスト型インスタンスに接続し、データを第三者に公開することなく、外出先での読書を可能にします。
組み込みH2データベース
単一ファイルH2データベースは個別のデータベースサーバーを必要としません。1つのフォルダーをコピーすることでリーダーをバックアップでき、元に戻すことで復元できます。
バックグラウンドフィード更新
組み込みのスケジューラは、適応型間隔でバックグラウンドで数千のフィードを更新します。Celeryや外部ワーカーは必要ありません。
HostingerでCommaFeedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。