CommaFeedは、オリジナルのGoogle ReaderのUIを忠実に再現した、高速で軽量な個人用RSSリーダーです。3ペインレイアウト、キーボードショートカット、フィードの即時マーク、OPMLインポート/エクスポート機能を備え、機能の肥大化よりも速度に重点を置いています。Java/Quarkusで記述されており、単一の自己完結型バイナリとして動作し、すべてを組み込みのH2データベースに保存するため、デプロイ全体は1つのコンテナと1つのボリュームで構成されます。

VPSでCommaFeedをセルフホストすることで、購読情報、既読状態、スター付き記事をSaaSフィードリーダーに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保持できます。ネイティブのAndroidおよびiOSアプリはAPIを介してインスタンスに直接接続し、OPMLを使用するとフィードリーダー間で自由に移行でき、組み込みのスケジューラは外部ワーカーなしでバックグラウンドでフィードを更新します。