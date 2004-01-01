Defguardは、個別のアプリケーションゲートウェイでラップするのではなく、VPNトンネルに直接、真の多要素認証を追加する唯一のソリューションであるWireGuardを中心に構築された、エンタープライズグレードのゼロトラストアクセス管理プラットフォームです。このテンプレートにバンドルされているコアコンポーネントは、管理ウェブインターフェース、OpenID Connect IDプロバイダー、ユーザー登録、ACL構成、およびリモートゲートウェイとデスクトップクライアントを駆動するgRPCコントロールプレーンを実行します。

独自のVPSでDefguardをセルフホストすることで、ユーザーディレクトリ、ハードウェアキー、監査ログ、およびOpenID署名キーを完全に制御下に置くことができます。ネットワーク上のどこにでもDefguardゲートウェイノードを追加してWireGuardトンネルを終端させることができます。その間、コアはID、デバイス、およびアクセスポリシーの唯一の信頼できる情報源として機能します。