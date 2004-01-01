Defguardの1クリックインストール
ネイティブのWireGuard多要素認証と組み込みのOpenID Connectを備えたオープンソースのゼロトラストアクセス管理。
Defguard向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Defguardの活用例
Defguardは、個別のアプリケーションゲートウェイでラップするのではなく、VPNトンネルに直接、真の多要素認証を追加する唯一のソリューションであるWireGuardを中心に構築された、エンタープライズグレードのゼロトラストアクセス管理プラットフォームです。このテンプレートにバンドルされているコアコンポーネントは、管理ウェブインターフェース、OpenID Connect IDプロバイダー、ユーザー登録、ACL構成、およびリモートゲートウェイとデスクトップクライアントを駆動するgRPCコントロールプレーンを実行します。
独自のVPSでDefguardをセルフホストすることで、ユーザーディレクトリ、ハードウェアキー、監査ログ、およびOpenID署名キーを完全に制御下に置くことができます。ネットワーク上のどこにでもDefguardゲートウェイノードを追加してWireGuardトンネルを終端させることができます。その間、コアはID、デバイス、およびアクセスポリシーの唯一の信頼できる情報源として機能します。
Defguardの主な機能
MFA対応WireGuard
個別のアクセスゲートウェイに依存するのではなく、TOTP、メール、またはハードウェアキーによる第二要素認証をすべてのWireGuard接続に直接適用します。
組み込み OpenID Connect
統合されたOIDCアイデンティティプロバイダーにより、DefguardはKeycloakやサードパーティのIdPをデプロイすることなく、他のアプリケーション向けにSSOトークンを発行できます。
リモートユーザー登録
パスワードの設定、デバイスのプロビジョニング、デスクトップクライアントの自動構成を自動的に行うガイド付き登録フローで、新しいユーザーをオンボーディングします。
「ACL および ファイアウォールルール」
リアルタイムでLinuxおよびFreeBSD/OPNsenseゲートウェイに伝播するネットワークセグメンテーションとユーザーごとのアクセスポリシーを定義します。
LDAPとADの同期
Active DirectoryおよびLDAPとの双方向同期により、システム間でユーザー、グループ、およびグループメンバーシップの一貫性が保たれます。
YubiKey プロビジョニング
Defguard管理コンソールから直接、SSH、GPG、OpenPGP用のYubicoハードウェアキーをプロビジョニングできます。
HostingerでDefguardを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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