Anki Sync Server Enhanced のワンクリックインストールでのデプロイ
マルチユーザーアカウント、自動バックアップ、内蔵ウェブダッシュボードを備えたセルフホスト型Anki同期サーバー。
Anki Sync Server Enhanced向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Anki Sync Server Enhancedの活用例
Anki Sync Server Enhancedは、独自のVPSで公式のAnki同期プロトコルをホストする本番環境対応のDockerイメージです。これにより、AnkiWebに依存することなく、デスクトップ、AnkiDroid、AnkiMobile間でフラッシュカードデッキを同期できます。公式のAnkiソースから構築されており、すべてのアップストリームリリースを自動的に追跡します。
セルフホスティングにより、すべてのカード、復習履歴、メディアファイルを自分で管理できます。マルチユーザーサポート、オプションのS3アップロード付きスケジュールバックアップ、Prometheusメトリクス、fail2ban、レート制限、およびステータスダッシュボードが単一のコンテナで提供され、個別のデータベースや外部サービスは必要ありません。
Anki Sync Server Enhancedの主な機能
「マルチユーザー同期」
1つのVPSで最大99人の独立した学習者をホストし、各学習者が独自の認証情報と隔離されたコレクションストレージを持つことができます。
自動バックアップ
全コレクションの日次アーカイブ。保持期間は設定可能で、オフサイトコピー用にS3、MinIO、またはGarageへのアップロードもオプションで利用できます。
内蔵ダッシュボード
ウェブインターフェースでは、サーバーのステータス、ユーザーごとのデータサイズ、最終同期時刻、バックアップ履歴、およびライブログを一目で確認できます。
「Prometheus メトリクス」
Grafanaダッシュボードおよびアラートパイプライン向けに、同期操作、認証成功率、データ量、稼働時間を公開します。
堅牢なセキュリティ
Fail2ban連携、リクエストレート制限、およびハッシュパスワード対応により、エンドポイントをブルートフォース攻撃から保護します。
HostingerでAnki Sync Server Enhancedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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