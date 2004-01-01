Anki Sync Server Enhancedは、独自のVPSで公式のAnki同期プロトコルをホストする本番環境対応のDockerイメージです。これにより、AnkiWebに依存することなく、デスクトップ、AnkiDroid、AnkiMobile間でフラッシュカードデッキを同期できます。公式のAnkiソースから構築されており、すべてのアップストリームリリースを自動的に追跡します。

セルフホスティングにより、すべてのカード、復習履歴、メディアファイルを自分で管理できます。マルチユーザーサポート、オプションのS3アップロード付きスケジュールバックアップ、Prometheusメトリクス、fail2ban、レート制限、およびステータスダッシュボードが単一のコンテナで提供され、個別のデータベースや外部サービスは必要ありません。