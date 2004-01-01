CloudflaredはCloudflare Tunnel用のクライアントデーモンであり、VPSからCloudflareのエッジネットワークへのアウトバウンド専用の暗号化接続を作成します。すべてのトラフィックをオリジンに到達する前にCloudflare経由でルーティングすることで、インバウンドのファイアウォールポートを開放したり、サーバーのIPアドレスを公開したりすることなく、DDoS保護とWAFカバレッジが組み込まれた状態で利用できます。

VPS上でCloudflaredデーモンをセルフホストすることで、家庭用インターネット接続の信頼性に関する制限を受けない、安定した常時稼働のトンネルを提供します。Cloudflareトークンとトンネル設定は、お客様が管理するインフラストラクチャに保存され、付属の「Web UI」により、コマンドラインを使用せずに初期設定と継続的な管理を簡単に行うことができます。