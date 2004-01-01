Cloudflaredの1クリックインストール。
ファイアウォールポートを開放せずに、サービスをインターネットに安全に公開するCloudflare Tunnelデーモン。
Cloudflared向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cloudflaredの活用例
CloudflaredはCloudflare Tunnel用のクライアントデーモンであり、VPSからCloudflareのエッジネットワークへのアウトバウンド専用の暗号化接続を作成します。すべてのトラフィックをオリジンに到達する前にCloudflare経由でルーティングすることで、インバウンドのファイアウォールポートを開放したり、サーバーのIPアドレスを公開したりすることなく、DDoS保護とWAFカバレッジが組み込まれた状態で利用できます。
VPS上でCloudflaredデーモンをセルフホストすることで、家庭用インターネット接続の信頼性に関する制限を受けない、安定した常時稼働のトンネルを提供します。Cloudflareトークンとトンネル設定は、お客様が管理するインフラストラクチャに保存され、付属の「Web UI」により、コマンドラインを使用せずに初期設定と継続的な管理を簡単に行うことができます。
Cloudflaredの主な機能
インバウンドポート不要
すべての接続はサーバーから外部へ発信されるため、ファイアウォールルールを開放したり、NATポートフォワーディングを設定したりする必要がなくなります。
オリジンIP保護
トラフィックはCloudflareを介してのみサーバーに到達し、スキャナーや直接攻撃の試みからVPSのIPを隠します。
標準搭載のDDoS対策
Cloudflareは、トラフィックがオリジンサーバーに到達する前に、エッジでボリューム型攻撃を吸収します。
ゼロトラスト統合
Cloudflare Accessとトンネルをペアリングすることで、VPNなしであらゆる内部サービスにIDベースの認証を適用できます。
ウェブベースの設定
「コマンドライン」を使わずに、付属の「Web UI」を通じてトンネルトークンとルートを管理できます。
HostingerでCloudflaredを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。