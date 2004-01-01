SpliitはSplitwiseのセルフホスト型代替サービスで、友人、ルームメイト、旅行者のグループが共有費用を追跡し、誰がいくら借りがあるかを計算できます。グループを作成し、発生した費用を追加すると、Spliitが自動的に残高を計算します。参加者にアカウントは不要で、リンクを共有するだけです。

Spliitをセルフホストするということは、あなたの財務データ（誰が、誰と、何にいくら使ったか）がサードパーティのサーバーに送られたり、広告に利用されたりすることがないということです。サブスクリプションの階層も、ロックされたプレミアム機能も、データポータビリティに関する懸念もありません。あなたのインスタンス、あなたのデータ、あなたの管理です。