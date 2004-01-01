1クリックインストールによるSpliitのデプロイ
グループ向けの無料オープンソース割り勘アプリで、共有費用を追跡し、サブスクリプションなしで精算できます。
Spliit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Spliitの活用例
SpliitはSplitwiseのセルフホスト型代替サービスで、友人、ルームメイト、旅行者のグループが共有費用を追跡し、誰がいくら借りがあるかを計算できます。グループを作成し、発生した費用を追加すると、Spliitが自動的に残高を計算します。参加者にアカウントは不要で、リンクを共有するだけです。
Spliitをセルフホストするということは、あなたの財務データ（誰が、誰と、何にいくら使ったか）がサードパーティのサーバーに送られたり、広告に利用されたりすることがないということです。サブスクリプションの階層も、ロックされたプレミアム機能も、データポータビリティに関する懸念もありません。あなたのインスタンス、あなたのデータ、あなたの管理です。
Spliitの主な機能
アカウント不要
グループリンクを共有すれば、誰でもすぐに費用を追加したり、閲覧したりできます。参加者はサインアップやメール認証は不要です。
自動残高計算
Spliitは、各費用が発生するたびに、誰が誰にいくら支払うべきかを計算し、グループ間の精算に必要な取引回数を最小限に抑えます。
「レシートスキャン」
レシートを撮影すると、Spliitが金額を自動的に抽出し、手動入力なしで経費入力を迅速化します。
不均等な費用分担
ある人が他の人よりも多く利用するような状況では、費用を均等に分けるだけでなく、正確な金額、割合、または分担で分割できます。
「経費カテゴリと検索」
経費をカテゴリ別にタグ付けし、履歴を絞り込むことで、長期間にわたるグループ全体でどの取引でも素早く見つけられます。
HostingerでSpliitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。