Bigcapitalが最大70％オフ

Bigcapitalのワンクリックインストールによるデプロイ

多通貨、インテリジェントなレポート機能、完全な複式簿記総勘定元帳を備えたセルフホスト型財務会計プラットフォーム。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,409 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Bigcapitalのワンクリックインストールによるデプロイ

Bigcapital向けVPSプランの料金表

一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
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24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
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24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Bigcapitalの活用例

Bigcapitalは、QuickBooks、Xero、Waveに代わるセルフホスト型のモダンなオープンソース会計プラットフォームです。多通貨対応の完全な複式簿記総勘定元帳、顧客およびベンダー記録、請求書と支払い、在庫追跡、手動仕訳、そしてインテリジェントなレポート機能を実装しています。これらはすべて、基礎となる元帳から生成される財務諸表、キャッシュフロー、売掛金および買掛金の年齢分析、税務概要を含みます。

VPSでBigcapitalをセルフホストすることで、顧客の請求書、銀行取引、財務記録をSaaS会計サービスに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、分離されたデータベースを持つインスタンスごとに複数の会社（テナント）をサポートし、支払いと銀行フィードのためにStripeおよびPlaidと統合されており、カスタム統合とレポート作成のための包括的なAPIを公開しています。

早速申し込む
{name}の活用例

Bigcapitalの主な機能

複式簿記

勘定科目表、手動仕訳、および標準的な会計ワークフローに直接対応する監査対応の取引履歴を備えた、完全な複式簿記の総勘定元帳。

多通貨

国際的な顧客とサプライヤー全体での請求書、支払い伝票、レポート向けに、設定可能な為替レートソースを備えたネイティブの多通貨対応です。

請求書と伝票

支払い追跡機能付きの顧客請求書発行、支払いスケジュール機能付きの仕入先請求書、経常取引、およびバンドルされたGotenberg統合によるPDF生成。

インテリジェントレポート

損益、貸借対照表、キャッシュフロー、買掛金・売掛金残高分析、消費税集計、および元帳からリアルタイムで生成されるカスタマイズ可能な財務レポートです。

設計によるマルチテナント

各企業にはそれぞれ独立したデータベースが割り当てられるため、単一のインスタンスで厳格なデータ分離を維持しつつ、複数のビジネスを管理できます。

HostingerでBigcapitalを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AirTrail

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インタラクティブな地図、統計、マルチユーザー対応を備えた個人のフライトジャーナル

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An Otter Wiki

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Gitで管理されたページとMarkdown編集に対応した軽量なセルフホスト型Wiki

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Bluesky分散型ソーシャルネットワーク用個人データサーバー

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