Bigcapitalのワンクリックインストールによるデプロイ
多通貨、インテリジェントなレポート機能、完全な複式簿記総勘定元帳を備えたセルフホスト型財務会計プラットフォーム。
Bigcapital向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bigcapitalの活用例
Bigcapitalは、QuickBooks、Xero、Waveに代わるセルフホスト型のモダンなオープンソース会計プラットフォームです。多通貨対応の完全な複式簿記総勘定元帳、顧客およびベンダー記録、請求書と支払い、在庫追跡、手動仕訳、そしてインテリジェントなレポート機能を実装しています。これらはすべて、基礎となる元帳から生成される財務諸表、キャッシュフロー、売掛金および買掛金の年齢分析、税務概要を含みます。
VPSでBigcapitalをセルフホストすることで、顧客の請求書、銀行取引、財務記録をSaaS会計サービスに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、分離されたデータベースを持つインスタンスごとに複数の会社（テナント）をサポートし、支払いと銀行フィードのためにStripeおよびPlaidと統合されており、カスタム統合とレポート作成のための包括的なAPIを公開しています。
Bigcapitalの主な機能
複式簿記
勘定科目表、手動仕訳、および標準的な会計ワークフローに直接対応する監査対応の取引履歴を備えた、完全な複式簿記の総勘定元帳。
多通貨
国際的な顧客とサプライヤー全体での請求書、支払い伝票、レポート向けに、設定可能な為替レートソースを備えたネイティブの多通貨対応です。
請求書と伝票
支払い追跡機能付きの顧客請求書発行、支払いスケジュール機能付きの仕入先請求書、経常取引、およびバンドルされたGotenberg統合によるPDF生成。
インテリジェントレポート
損益、貸借対照表、キャッシュフロー、買掛金・売掛金残高分析、消費税集計、および元帳からリアルタイムで生成されるカスタマイズ可能な財務レポートです。
設計によるマルチテナント
各企業にはそれぞれ独立したデータベースが割り当てられるため、単一のインスタンスで厳格なデータ分離を維持しつつ、複数のビジネスを管理できます。
HostingerでBigcapitalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。