Bigcapitalは、QuickBooks、Xero、Waveに代わるセルフホスト型のモダンなオープンソース会計プラットフォームです。多通貨対応の完全な複式簿記総勘定元帳、顧客およびベンダー記録、請求書と支払い、在庫追跡、手動仕訳、そしてインテリジェントなレポート機能を実装しています。これらはすべて、基礎となる元帳から生成される財務諸表、キャッシュフロー、売掛金および買掛金の年齢分析、税務概要を含みます。

VPSでBigcapitalをセルフホストすることで、顧客の請求書、銀行取引、財務記録をSaaS会計サービスに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、分離されたデータベースを持つインスタンスごとに複数の会社（テナント）をサポートし、支払いと銀行フィードのためにStripeおよびPlaidと統合されており、カスタム統合とレポート作成のための包括的なAPIを公開しています。