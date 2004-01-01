Actual Budgetは、稼いだすべてのお金を支出する前に特定のカテゴリに割り当てる「封筒予算（エンベロープ方式）」に基づいて構築された、高速でローカルファーストの個人向け家計管理アプリケーションです。元々は商用製品でしたが、開発者によってオープンソース化され、現在は活発なコミュニティによって維持されています。そのため、YNABに代わる最も優れた無料の選択肢の1つとなっています。

Actual Budgetはローカルファーストのアーキテクチャを採用しているため、財務データはサードパーティのクラウドではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保存されます。複数デバイス間の同期は、セルフホスト型サーバーを介して引き続き機能し、オプションのエンドツーエンド暗号化により、転送中のデータが保護されます。SimpleFIN（アメリカ/カナダ）およびGoCardless（EU/イギリス）を介した銀行連携により、取引が自動的に取り込まれます。また、YNABからのインポートにも対応しているため、移行も簡単です。