実際の予算の1クリック導入
すべてのドルに目的を持たせるエンベロープ方式の予算管理に対応したプライバシー重視の家計簿アプリ
Actual Budget向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Actual Budgetの活用例
Actual Budgetは、稼いだすべてのお金を支出する前に特定のカテゴリに割り当てる「封筒予算（エンベロープ方式）」に基づいて構築された、高速でローカルファーストの個人向け家計管理アプリケーションです。元々は商用製品でしたが、開発者によってオープンソース化され、現在は活発なコミュニティによって維持されています。そのため、YNABに代わる最も優れた無料の選択肢の1つとなっています。
Actual Budgetはローカルファーストのアーキテクチャを採用しているため、財務データはサードパーティのクラウドではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保存されます。複数デバイス間の同期は、セルフホスト型サーバーを介して引き続き機能し、オプションのエンドツーエンド暗号化により、転送中のデータが保護されます。SimpleFIN（アメリカ/カナダ）およびGoCardless（EU/イギリス）を介した銀行連携により、取引が自動的に取り込まれます。また、YNABからのインポートにも対応しているため、移行も簡単です。
Actual Budgetの主な機能
封筒予算
支出する前にすべてのドルを特定のカテゴリに割り当て、大まかな見積もりではなく、実際の収入に基づいた明確な計画を提供します。
ローカルファーストのデータ所有権
お客様の財務データは、商用クラウドではなく、お客様ご自身のサーバーに保存され、機密性の高いアカウント詳細をサードパーティによる侵害やベンダーのポリシー変更から保護します。
「マルチデバイス同期」
自分でホストしたサーバーを通じて、電話、タブレット、コンピューター間で予算を同期させることで、すべての家庭のメンバーが同じ最新の数字を見ることができます。
銀行口座連携
SimpleFIN（米国/カナダ）またはGoCardless（EU/英国）を介して実際の銀行口座に接続し、取引を自動的にインポートすることで、手動でのデータ入力を削減します。
詳細な金融レポート
純資産、キャッシュフロー、支出傾向に関する組み込みレポートがあれば、別途スプレッドシートを使うことなく、情報に基づいた財務上の意思決定を行うための可視性が得られます。
HostingerでActual Budgetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。