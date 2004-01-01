Budgeの1クリックデプロイ
個人の支出追跡、予算編成、財務目標管理のためのセルフホスト型個人財務管理アプリケーションです。
Budge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Budgeの活用例
Budgeは、個人や家族が支出を追跡し、支出パターンを監視し、親しみやすいウェブインターフェースを通じて財務目標に向かって取り組むのを支援する、個人向けの家計管理アプリケーションです。複数の口座タイプ、カスタム支出カテゴリ、および定期的な取引管理をサポートしており、クラウドベースの金融サービスに依存することなく、ユーザーに財務状況の全体像を提供します。
独自のVPSでBudgeをセルフホストすることで、銀行の詳細、支出履歴、および財務目標が完全に自身のインフラストラクチャ内に留まることが保証されます—サードパーティのプラットフォームと共有されたり、広告プロファイリングに使用されたりすることはありません。永続ストレージは、何年もの財務履歴を保持し、レスポンシブなブラウザインターフェースを通じてどのデバイスからでもアクセス可能です。
Budgeの主な機能
経費追跡
複数の口座タイプ（当座預金、普通預金、クレジットカード、現金）にわたる取引を記録し、分類することで、正確な財務記録を維持します。
予算モニタリング
カテゴリごとに支出上限を設定し、リアルタイムで進捗を追跡することで、予算超過の危険がある場合にすぐに把握できます。
視覚的な支出レポート
チャートとダッシュボードにより、支出パターンと予算実績が一目で把握でき、毎月どこにお金が使われているかを簡単に特定できます。
「目標トラッキング」
貯蓄目標または債務削減目標を定義し、時間の経過とともに進捗を監視することで、抽象的な財務目標を測定可能なマイルストーンに変えます。
プライバシー重視の設計
すべての財務データは、お客様のVPSにローカルで保存され、外部共有は行われません。これにより、機密情報が広告ネットワークやデータブローカーから保護されます。
HostingerでBudgeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。