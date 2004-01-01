Budgeは、個人や家族が支出を追跡し、支出パターンを監視し、親しみやすいウェブインターフェースを通じて財務目標に向かって取り組むのを支援する、個人向けの家計管理アプリケーションです。複数の口座タイプ、カスタム支出カテゴリ、および定期的な取引管理をサポートしており、クラウドベースの金融サービスに依存することなく、ユーザーに財務状況の全体像を提供します。

独自のVPSでBudgeをセルフホストすることで、銀行の詳細、支出履歴、および財務目標が完全に自身のインフラストラクチャ内に留まることが保証されます—サードパーティのプラットフォームと共有されたり、広告プロファイリングに使用されたりすることはありません。永続ストレージは、何年もの財務履歴を保持し、レスポンシブなブラウザインターフェースを通じてどのデバイスからでもアクセス可能です。