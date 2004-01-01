1クリックインストールでCodiMDのデプロイ
チームでドキュメント、会議メモ、プレゼンテーションを一緒に作成できるリアルタイム共同編集Markdownエディター
CodiMD向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CodiMDの活用例
CodiMDは、HackMDを基盤としたオープンソースのセルフホスト型リアルタイム共同編集Markdownエディターです。複数のチームメンバーが同じドキュメントを瞬時に同期しながら同時に編集できるため、技術ドキュメント、スプリントノート、アーキテクチャ決定記録、あらゆる種類の共同執筆に最適です。分割画面エディターはMarkdownをライブでレンダリングするため、執筆者は常にコンテンツがどのように表示されるかを正確に確認できます。
CodiMDをセルフホストすることで、メモやドキュメントがサードパーティのサーバーを経由することがなく、内部戦略、顧客情報、技術仕様を扱う組織にとって重要です。すべてのデータはVPSでバックアップされたPostgreSQLデータベースに保存され、プラットフォームに登録してアクセスできるユーザーを制御できます。このデプロイメントは、CodiMDサーバーとPostgreSQLを組み合わせて、信頼性の高いドキュメントおよびユーザーの保存を実現します。
CodiMDの主な機能
「リアルタイムコラボレーション」
複数の作成者が、ライブ同期と個別のカーソルインジケーターにより、同じドキュメントを同時に編集します。
豊富なマークダウンレンダリング
図、UMLチャート、数式、シンタックスハイライト付きのコードブロック、埋め込みメディアをMarkdownからレンダリングします。
「プレゼンテーションモード」
エディターを離れることなく、任意のマークダウン文書をプレゼンテーション用のスライドデッキに変換できます。
バージョン履歴
どのドキュメントでも以前のリビジョンを閲覧・復元できるため、共同編集が永久に失われることはありません。
複数のエクスポート形式
必要に応じてプラットフォーム外でコンテンツを共有するために、ドキュメントをPDF、HTML、または生のマークダウン形式でエクスポートします。
HostingerでCodiMDを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。