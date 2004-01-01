CodiMDは、HackMDを基盤としたオープンソースのセルフホスト型リアルタイム共同編集Markdownエディターです。複数のチームメンバーが同じドキュメントを瞬時に同期しながら同時に編集できるため、技術ドキュメント、スプリントノート、アーキテクチャ決定記録、あらゆる種類の共同執筆に最適です。分割画面エディターはMarkdownをライブでレンダリングするため、執筆者は常にコンテンツがどのように表示されるかを正確に確認できます。

CodiMDをセルフホストすることで、メモやドキュメントがサードパーティのサーバーを経由することがなく、内部戦略、顧客情報、技術仕様を扱う組織にとって重要です。すべてのデータはVPSでバックアップされたPostgreSQLデータベースに保存され、プラットフォームに登録してアクセスできるユーザーを制御できます。このデプロイメントは、CodiMDサーバーとPostgreSQLを組み合わせて、信頼性の高いドキュメントおよびユーザーの保存を実現します。