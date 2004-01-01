Gopeedは、各ファイルを複数の同時接続に分割することで転送を高速化する、オープンソースの高速ダウンロードマネージャーです。HTTP、HTTPS、BitTorrent、マグネットリンクを標準でサポートしており、その拡張システムにより、追加のサイトやプロトコルのサポートを追加できます。クリーンなウェブインターフェースを備えたGoエンジンで構築されており、Gopeedはどこでも同じように動作し、ブラウザから完全に管理できます。

VPSでGopeedをセルフホストすると、ダウンロードはデータセンターの帯域幅で実行され、ローカルデバイスや接続に依存せずバックグラウンドで完了します。完了したファイルは後で取得できるようにサーバー側に保存され、ブラウザ拡張機能や商用ダウンロードサービスに頼ることなく、ダウンロード履歴とデータを完全に制御できます。