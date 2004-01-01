LLDAPは、軽量で独自の考え方を持つ認証サーバーであり、親しみやすいウェブ管理UIに支えられた標準的なLDAPインターフェースを提供します。従来のLDAP設定では、何百ページものスキーマ、ACL、slapd設定が必要ですが、LLDAPはすぐに使える適切なデフォルト設定を提供します。具体的には、事前定義されたユーザー/グループ/メールスキーマ、グラフィカルなユーザーマネージャー、そしてミリ秒単位で起動する単一のバイナリです。

VPSでLLDAPをセルフホストすることで、Nextcloud、Vaultwarden、Authelia、Jellyfin、Gitea、Grafana、その他多数のLDAPに対応するすべてのセルフホスト型アプリケーションで、OpenLDAPの運用上のオーバーヘッドなしに、ユーザーアカウントの単一の信頼できる情報源を得ることができます。ユーザーは一箇所に存在し、パスワードの変更はどこにでも伝播し、グループがアクセスを一元的に制御します。