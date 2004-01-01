LLDAPの1クリックインストール
セルフホスト型アプリケーション向けに、独自の簡素化されたLDAPバックエンドを提供する軽量な認証サーバーです。
LLDAP向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LLDAPの活用例
LLDAPは、軽量で独自の考え方を持つ認証サーバーであり、親しみやすいウェブ管理UIに支えられた標準的なLDAPインターフェースを提供します。従来のLDAP設定では、何百ページものスキーマ、ACL、slapd設定が必要ですが、LLDAPはすぐに使える適切なデフォルト設定を提供します。具体的には、事前定義されたユーザー/グループ/メールスキーマ、グラフィカルなユーザーマネージャー、そしてミリ秒単位で起動する単一のバイナリです。
VPSでLLDAPをセルフホストすることで、Nextcloud、Vaultwarden、Authelia、Jellyfin、Gitea、Grafana、その他多数のLDAPに対応するすべてのセルフホスト型アプリケーションで、OpenLDAPの運用上のオーバーヘッドなしに、ユーザーアカウントの単一の信頼できる情報源を得ることができます。ユーザーは一箇所に存在し、パスワードの変更はどこにでも伝播し、グループがアクセスを一元的に制御します。
LLDAPの主な機能
みんなのためのLDAP
標準準拠のLDAPサーバーで、適切なデフォルト設定が施されているため、OpenLDAPを想定するアプリケーションが、スキーマやACLのメンテナンス負担なしにそのまま動作します。
「ウェブ管理UI」
グラフィカルインターフェースを通じて、ユーザー、グループ、メンバーシップを管理します。ldifファイル、コマンドラインのldapadd、スキーマ編集は不要です。
信頼できる唯一の情報源
すべてのセルフホスト型アプリは1つのユーザーデータベースから読み取ります。そのため、パスワードの変更、無効化、およびグループメンバーシップの更新はすべてに一度に適用されます。
「GraphQL管理API」
標準のLDAPバインド/検索インターフェースに加えて、型付きGraphQL APIを介してプロビジョニングとグループ管理を自動化します。
パスワードリセットワークフロー
エンドユーザー向けの組み込みのメールによるパスワードリセットフローにより、管理者はパスワード忘れに関するヘルプデスクになる必要がありません。
小型
SQLite永続化機能を備えた単一のRustバイナリは、CPUとRAMの使用量を最小限に抑えるため、VPSには実際にそれを必要とするアプリケーションのための十分な余力が残されます。
HostingerでLLDAPを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。