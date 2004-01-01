Authentikが最大70％オフ

1クリックインストールでのAuthentikデプロイ

あらゆるアプリケーション向けに、エンタープライズSSO、OAuth2、SAML、多要素認証を提供するオープンソースのIDプロバイダー。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでのAuthentikデプロイ

Authentik向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
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24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Authentikの活用例

Authentikは、IDインフラストラクチャにありがちな複雑さを伴わずに、組織にエンタープライズグレードの認証とユーザー管理を提供する柔軟なオープンソースのIDプロバイダーです。OAuth2、OpenID Connect、SAMLプロトコルをサポートしており、ユーザー認証を必要とするほぼすべてのアプリケーションやサービスと互換性があります。多要素認証、カスタマイズ可能なログインフロー、LDAP連携、セルフサービスユーザーポータルといった機能も備えています。

Authentikをセルフホストすることで、ユーザー認証情報とセッションデータに対する完全なデータ主権が得られ、商用IDプロバイダーが課すユーザーごとの定期的な料金が不要になり、組織の厳密な要件に合わせて認証フローを調整できます。このデプロイには、サーバー、バックグラウンドワーカー、PostgreSQL、Redisが含まれており、本番環境に対応したIDプラットフォームに必要なすべてを提供します。

早速申し込む
{name}の活用例

Authentikの主な機能

ユニバーサルSSOプロトコル

OAuth2、OpenID Connect、SAMLのサポートにより、Authentikは、ほぼすべての最新のアプリケーションやサービスで、標準でIDプロバイダーとして機能します。

柔軟なMFA

TOTP認証アプリ、WebAuthnハードウェアキー、またはSMSによる多要素認証を適用できます。これは、アプリケーションまたはユーザーグループごとに設定可能です。

カスタマイズ可能なログインフロー

組織のセキュリティ要件に合わせるため、条件付きステップ、カスタムブランディング、およびポリシーベースのアクセスコントロールを備えた認証パイプラインを設計します。

LDAP ディレクトリ統合

既存のActive DirectoryまたはLDAPディレクトリに接続してユーザーとグループを同期することで、ユーザーデータベースをゼロから再構築する必要がなくなります。

監査およびコンプライアンスログ

詳細なイベントログと監査証跡により、すべての認証イベントが記録され、セキュリティレビューと規制遵守に必要な可視性が得られます。

HostingerでAuthentikを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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