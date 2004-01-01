Authentikは、IDインフラストラクチャにありがちな複雑さを伴わずに、組織にエンタープライズグレードの認証とユーザー管理を提供する柔軟なオープンソースのIDプロバイダーです。OAuth2、OpenID Connect、SAMLプロトコルをサポートしており、ユーザー認証を必要とするほぼすべてのアプリケーションやサービスと互換性があります。多要素認証、カスタマイズ可能なログインフロー、LDAP連携、セルフサービスユーザーポータルといった機能も備えています。

Authentikをセルフホストすることで、ユーザー認証情報とセッションデータに対する完全なデータ主権が得られ、商用IDプロバイダーが課すユーザーごとの定期的な料金が不要になり、組織の厳密な要件に合わせて認証フローを調整できます。このデプロイには、サーバー、バックグラウンドワーカー、PostgreSQL、Redisが含まれており、本番環境に対応したIDプラットフォームに必要なすべてを提供します。