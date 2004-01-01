1クリックインストールでのAuthentikデプロイ
あらゆるアプリケーション向けに、エンタープライズSSO、OAuth2、SAML、多要素認証を提供するオープンソースのIDプロバイダー。
Authentik向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Authentikの活用例
Authentikは、IDインフラストラクチャにありがちな複雑さを伴わずに、組織にエンタープライズグレードの認証とユーザー管理を提供する柔軟なオープンソースのIDプロバイダーです。OAuth2、OpenID Connect、SAMLプロトコルをサポートしており、ユーザー認証を必要とするほぼすべてのアプリケーションやサービスと互換性があります。多要素認証、カスタマイズ可能なログインフロー、LDAP連携、セルフサービスユーザーポータルといった機能も備えています。
Authentikをセルフホストすることで、ユーザー認証情報とセッションデータに対する完全なデータ主権が得られ、商用IDプロバイダーが課すユーザーごとの定期的な料金が不要になり、組織の厳密な要件に合わせて認証フローを調整できます。このデプロイには、サーバー、バックグラウンドワーカー、PostgreSQL、Redisが含まれており、本番環境に対応したIDプラットフォームに必要なすべてを提供します。
Authentikの主な機能
ユニバーサルSSOプロトコル
OAuth2、OpenID Connect、SAMLのサポートにより、Authentikは、ほぼすべての最新のアプリケーションやサービスで、標準でIDプロバイダーとして機能します。
柔軟なMFA
TOTP認証アプリ、WebAuthnハードウェアキー、またはSMSによる多要素認証を適用できます。これは、アプリケーションまたはユーザーグループごとに設定可能です。
カスタマイズ可能なログインフロー
組織のセキュリティ要件に合わせるため、条件付きステップ、カスタムブランディング、およびポリシーベースのアクセスコントロールを備えた認証パイプラインを設計します。
LDAP ディレクトリ統合
既存のActive DirectoryまたはLDAPディレクトリに接続してユーザーとグループを同期することで、ユーザーデータベースをゼロから再構築する必要がなくなります。
監査およびコンプライアンスログ
詳細なイベントログと監査証跡により、すべての認証イベントが記録され、セキュリティレビューと規制遵守に必要な可視性が得られます。
HostingerでAuthentikを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。