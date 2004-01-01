Authorizerは、Auth0、Firebase Auth、Clerkのようなクラウドサービスに代わる、セルフホスト型の認証・認可サーバーです。メール/パスワードログイン、10以上のプロバイダーに対応したソーシャルOAuth、マジックリンク、多要素認証、ロールベースのアクセス制御を標準で提供します。これらはすべて、お客様自身のインフラストラクチャ内で実行され、ユーザーデータはお客様自身のデータベースに保存されます。

ユーザーごとの料金を支払ったり、ユーザーの認証情報を第三者に委ねたりする代わりに、Authorizerをセルフホストすることで、お客様は自身のIDレイヤーを完全に所有できます。GraphQL APIと、アプリケーションがリダイレクトできる組み込みのログインページを提供し、SQLite、PostgreSQL、MySQL、または13以上のサポートされているデータベースバックエンドのいずれかに対応しています。