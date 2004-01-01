ワンクリックインストールによるAuthorizerのデプロイ
サードパーティのSaaSなしで、アプリケーションに完全なIDレイヤーを提供するオープンソースのセルフホスト型認証サーバーです。
Authorizer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
Authorizerの活用例
Authorizerは、Auth0、Firebase Auth、Clerkのようなクラウドサービスに代わる、セルフホスト型の認証・認可サーバーです。メール/パスワードログイン、10以上のプロバイダーに対応したソーシャルOAuth、マジックリンク、多要素認証、ロールベースのアクセス制御を標準で提供します。これらはすべて、お客様自身のインフラストラクチャ内で実行され、ユーザーデータはお客様自身のデータベースに保存されます。
ユーザーごとの料金を支払ったり、ユーザーの認証情報を第三者に委ねたりする代わりに、Authorizerをセルフホストすることで、お客様は自身のIDレイヤーを完全に所有できます。GraphQL APIと、アプリケーションがリダイレクトできる組み込みのログインページを提供し、SQLite、PostgreSQL、MySQL、または13以上のサポートされているデータベースバックエンドのいずれかに対応しています。
Authorizerの主な機能
ソーシャル＆パスワードなしログイン
Google、GitHub、および10以上のOAuthプロバイダーに対応し、マジックリンクやTOTPベースのMFAも利用できるため、ユーザーは好みの方法でサインインできます。
役割ベースのアクセス制御
認証済みユーザーがアプリケーション内で実行できることを制限するために、カスタムロールと保護されたロールを定義します。
GraphQL API
ユーザー管理、トークン発行、設定のためのフルGraphQLインターフェースにより、あらゆる技術スタックでの統合が容易になります。
組み込みログインUI
/app にはすぐに使えるログインページが、/dashboard には管理ダッシュボードが付属しており、カスタム認証UIは不要で、すぐに使い始めることができます。
13+ データベースバックエンド
簡潔にするためにSQLiteで実行するか、ニーズの拡大に合わせてPostgreSQL、MySQL、MongoDB、その他10種類以上のサポートされているデータベースに接続します。
HostingerでAuthorizerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
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PostgreSQL
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