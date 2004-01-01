2FAuthは、Google AuthenticatorやAuthyのようなモバイル認証アプリに代わる、オープンソースのWebベースのソリューションです。シンプルなブラウザインターフェースを通じて時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP）とHOTPコードを生成するため、認証コードは単一の電話に縛られることなく、どのデバイスからでもアクセス可能です。

モバイル専用の認証アプリとは異なり、2FAuthは暗号化されたストレージとオプションのアカウント保護により、お客様が管理するインフラストラクチャにシークレットを保存します。これにより、ベンダーロックインがなく、商用サービスとデータが共有されることもなく、最もログインが必要なときに紛失または破損する可能性のある電話に依存することもありません。