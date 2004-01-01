2FAuthの1クリックインストール
セルフホスト型のウェブベース二段階認証マネージャーで、どのデバイスからでもアクセスでき、コードを自分で管理できます。
2FAuth向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
2FAuthの活用例
2FAuthは、Google AuthenticatorやAuthyのようなモバイル認証アプリに代わる、オープンソースのWebベースのソリューションです。シンプルなブラウザインターフェースを通じて時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP）とHOTPコードを生成するため、認証コードは単一の電話に縛られることなく、どのデバイスからでもアクセス可能です。
モバイル専用の認証アプリとは異なり、2FAuthは暗号化されたストレージとオプションのアカウント保護により、お客様が管理するインフラストラクチャにシークレットを保存します。これにより、ベンダーロックインがなく、商用サービスとデータが共有されることもなく、最もログインが必要なときに紛失または破損する可能性のある電話に依存することもありません。
2FAuthの主な機能
ウェブアクセス
どのデバイスのどのブラウザからでも、すべての2FAコードにアクセスできます。これにより、重要なログイン時に1台の電話に依存する必要がなくなります。
TOTPおよびHOTPのサポート
時間ベースとカウンターベースの両方のワンタイムパスワードを生成し、2FAを提供するほぼすべてのサービスで使用される認証標準を網羅しています。
簡単なアカウント設定
QRコードスキャンまたは手動入力でアカウントを追加し、アイコン付きのグループに整理して、視覚的に素早く識別できるようにします。
インポートおよびエクスポート
Google Authenticator、Aegis、2FASから組み込みのインポートツールで移行でき、ロックインを防ぐため、いつでもデータをエクスポートできます。
「パスワードレスログイン」
WebAuthnサポートにより、パスワードなしで2FAuth自体に認証できるようになり、他アカウントを保護するマネージャーに最新のセキュリティ層が追加されます。
Hostingerで2FAuthを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。