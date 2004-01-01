Vaultwardenをワンクリックでインストール。
Traefik経由で自動HTTPSに対応した、Rustで書かれた軽量なセルフホスト型Bitwarden互換パスワードマネージャーです。
Vaultwarden向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vaultwardenの活用例
Vaultwardenは、Rustで書かれた非公式かつ軽量なBitwardenサーバーAPIの実装です。公式Bitwardenサーバーが必要とするメモリのごく一部しか使用しませんが、ブラウザ拡張機能、デスクトップアプリ、モバイルアプリといったすべての公式Bitwardenクライアントと完全に互換性があり、変更なしで動作します。
VPSでパスワード保管庫をセルフホストすることで、すべてのパスワード、安全なメモ、認証情報を完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。このテンプレートは、プリインストールされたTraefikリバースプロキシとLet's Encrypt証明書を介してHTTPSを自動的にルーティングするため、BitwardenクライアントのHTTPS要件を最初のデプロイから満たします。
Vaultwardenの主な機能
Bitwarden 互換
すべての公式Bitwardenブラウザ拡張機能、デスクトップ、モバイルクライアントは、変更なしでVaultwardenに接続します。
Rust効率
Rustで書かれたVaultwardenは、公式のJavaベースのBitwardenサーバーが必要とするRAMとCPUのごく一部しか使用しません。
「自動HTTPS」
プリインストールされたTraefikプロキシを介してトラフィックがルーティングされ、Let's Encrypt証明書によって、BitwardenのHTTPS要件を即座に満たします。
「組織サポート」
Vaultwardenの組織およびコレクション機能を使用して、家族やチームメンバーとボールトアイテムを共有します。
「緊急アクセス」
信頼できる連絡先に対し、アカウント復旧のシナリオに備え、設定可能な待機期間を設けた上で、お客様のボルトへの緊急アクセスを許可します。
HostingerでVaultwardenを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。