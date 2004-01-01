Vaultwardenは、Rustで書かれた非公式かつ軽量なBitwardenサーバーAPIの実装です。公式Bitwardenサーバーが必要とするメモリのごく一部しか使用しませんが、ブラウザ拡張機能、デスクトップアプリ、モバイルアプリといったすべての公式Bitwardenクライアントと完全に互換性があり、変更なしで動作します。

VPSでパスワード保管庫をセルフホストすることで、すべてのパスワード、安全なメモ、認証情報を完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。このテンプレートは、プリインストールされたTraefikリバースプロキシとLet's Encrypt証明書を介してHTTPSを自動的にルーティングするため、BitwardenクライアントのHTTPS要件を最初のデプロイから満たします。