1クリックインストールでのDasharrデプロイ
20以上のプライベートトレントトラッカーにわたって、アップロード、ダウンロード、バウンティの統計を追跡するセルフホスト型ダッシュボードです。
Dasharr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dasharrの活用例
Dasharr は、プライベートなトレントトラッカーのユーザー向けに特別に構築された、オープンソースのRustおよびVueダッシュボードです。これは、有効にした各インデクサーを定期的にポーリングし、履歴をPostgreSQLに保存します。そして、トラッカー自体が現在の値を超えてめったに公開しない、アップロード、ダウンロード、比率、ボーナスポイント、およびバウンティの長期的な傾向を表面化します。
VPSでDasharrをセルフホストすることで、すべてのAPIキーとトラッカーアカウントの完全な履歴が、サードパーティサービスではなく、完全に自身のインフラストラクチャに保持されます。統計はバックグラウンドで6時間ごとに収集されるため、すべてのトラッカーにおけるアップロード、自動化ツール、およびバウンティの支出を単一のタイムラインで関連付けることができます。
Dasharrの主な機能
マルチトラッカーサポート
RED、BTN、GGn、MAM、OPS、BLU、ANT、FNPなど、20以上のプライベートトラッカーに対応した組み込みのコレクターが、単一のダッシュボードに集約されています。
長期履歴
すべての投票はPostgreSQLに保存されるため、現在のスナップショットだけでなく、アップロード、比率、ボーナスポイントが数週間、数か月にわたってどのように推移するかを確認できます。
「予定回収」
統計はバックグラウンドで6時間ごとに自動的に更新されます。そのため、ダッシュボードは手動で同期することなく、常に最新のアクティビティを反映します。
バウンティ計画
トラッカー全体で報奨金収入と支出を追跡し、任意の期間にわたってリクエストにどれくらい割り当てられるかを計画します。
OpenAPI文書化
各エンドポイントは、「/swagger-ui/」にある「Swagger UI」を介して公開されているため、データはカスタムスクリプト、Grafana、またはその他のダッシュボードからクエリできます。
プライバシー重視の設計
トラッカーAPIキーがVPSから離れることはありません。バックエンドは各インデクサーと直接通信し、認証情報を独自のPostgreSQLデータベースに保存します。
HostingerでDasharrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。