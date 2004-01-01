Dasharr は、プライベートなトレントトラッカーのユーザー向けに特別に構築された、オープンソースのRustおよびVueダッシュボードです。これは、有効にした各インデクサーを定期的にポーリングし、履歴をPostgreSQLに保存します。そして、トラッカー自体が現在の値を超えてめったに公開しない、アップロード、ダウンロード、比率、ボーナスポイント、およびバウンティの長期的な傾向を表面化します。

VPSでDasharrをセルフホストすることで、すべてのAPIキーとトラッカーアカウントの完全な履歴が、サードパーティサービスではなく、完全に自身のインフラストラクチャに保持されます。統計はバックグラウンドで6時間ごとに収集されるため、すべてのトラッカーにおけるアップロード、自動化ツール、およびバウンティの支出を単一のタイムラインで関連付けることができます。