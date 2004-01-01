Sun-Panelの1クリックインストール
セルフホストユーザー向けの、クリーンなホームページとアプリランチャーを備えた、カスタマイズ可能なサーバーおよびNASナビゲーションパネルです。
Sun-Panel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Sun-Panelの活用例
Sun-Panelは、サーバーやNASデバイス向けに設計された軽量なセルフホスト型ホームページ兼ナビゲーションパネルです。これにより、すべてのセルフホスト型サービスを起動でき、システムステータスを一目で監視できる、美しく整理された単一のダッシュボードを提供します。シンプルさを念頭に置いて構築されており、Sun-Panelは外部データベースを必要とせず、SQLite上で完全に動作します。
マルチアカウント分離、Iconifyライブラリからのカスタムアイコン、ページ内ミニウィンドウ、そして完全にカスタマイズ可能なCSSとJavaScriptに対応しており、Sun-Panelは、ワークフローに合ったホームページを作成できます。VPSにデプロイして、完全に制御できる個人的な広告なしのブラウザスタートページをお楽しみください。
Sun-Panelの主な機能
複数アカウントのサポート
ユーザーごとに独立したアカウントを作成し、それぞれ独自のパネルレイアウトとアプリケーションショートカットを備えています。
「外部データベース不要」
組み込みのSQLiteで完全に動作するため、デプロイメントはシンプルになり、追加のデータベースサービスを維持する必要がありません。
豊富なアイコンライブラリ
Iconifyアイコンライブラリを活用して、アプリのショートカットを自由にスタイル設定し、数千ものアイコンセットに対応しています。
システムステータスモニタリング
パネル上で直接、リアルタイムのCPU、メモリ、ディスク使用量を確認することで、サーバーの健全性を常に把握できます。
「カスタムJSとCSS」
独自のJavaScriptとCSSを組み込むことで、ホームページの見た目や挙動を自由にカスタマイズできます。
「ページ内ミニウィンドウ」
ダッシュボードを離れることなく、サポートされているサービスをフローティングミニウィンドウで開くことで、シームレスなワークフローを実現できます。
HostingerでSun-Panelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。