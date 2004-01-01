Sun-Panelは、サーバーやNASデバイス向けに設計された軽量なセルフホスト型ホームページ兼ナビゲーションパネルです。これにより、すべてのセルフホスト型サービスを起動でき、システムステータスを一目で監視できる、美しく整理された単一のダッシュボードを提供します。シンプルさを念頭に置いて構築されており、Sun-Panelは外部データベースを必要とせず、SQLite上で完全に動作します。

マルチアカウント分離、Iconifyライブラリからのカスタムアイコン、ページ内ミニウィンドウ、そして完全にカスタマイズ可能なCSSとJavaScriptに対応しており、Sun-Panelは、ワークフローに合ったホームページを作成できます。VPSにデプロイして、完全に制御できる個人的な広告なしのブラウザスタートページをお楽しみください。