phpBBは、ウェブ上で最も広く利用されているオープンソースのフォーラムプラットフォームであり、20年以上にわたり数十万ものコミュニティを支えています。従来のカテゴリとサブフォーラム構造に重点を置いてPHPで構築されており、クラウドサービスやシートごとのライセンスに依存することなく、モデレーターに権限、ユーザーグループ、ディスカッションの流れに対するきめ細かな制御を提供します。

独自のVPSでphpBBをセルフホストすることで、すべての投稿、ユーザーアカウント、添付ファイルを管理下に置き、データベース、ファイルシステム、そしてphpBBコミュニティによって維持されている数千もの無料の拡張機能やスタイルに完全にアクセスできます。