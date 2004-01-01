phpBBの1クリックデプロイ
構造化されたディスカッションフォーラムやオンラインコミュニティを構築するための、定番のオープンソースPHP掲示板です。
phpBB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
phpBBの活用例
phpBBは、ウェブ上で最も広く利用されているオープンソースのフォーラムプラットフォームであり、20年以上にわたり数十万ものコミュニティを支えています。従来のカテゴリとサブフォーラム構造に重点を置いてPHPで構築されており、クラウドサービスやシートごとのライセンスに依存することなく、モデレーターに権限、ユーザーグループ、ディスカッションの流れに対するきめ細かな制御を提供します。
独自のVPSでphpBBをセルフホストすることで、すべての投稿、ユーザーアカウント、添付ファイルを管理下に置き、データベース、ファイルシステム、そしてphpBBコミュニティによって維持されている数千もの無料の拡張機能やスタイルに完全にアクセスできます。
phpBBの主な機能
「きめ細かい権限」
きめ細かなコミュニティ管理を行うために、フォーラム、ユーザーグループ、または個々のアカウントごとに、読み取り、投稿、モデレートの権限を設定します。
拡張機能エコシステム
数千もの無料コミュニティ拡張機能により、コアコードに触れることなく、SEOツール、スパム対策、ソーシャルログインなどの機能を追加できます。
カスタムスタイルとテーマ
デフォルトの「prosilverスタイル」を「コミュニティテーマ」に切り替えるか、phpBBのTwigベースのテンプレートシステムを使用してカスタムの外観を構築できます。
内蔵のモデレーションツール
専用のモデレーターコントロールパネルと詳細な監査ログにより、トピックの警告、禁止、ロック、分割、結合が可能です。
多言語対応
60以上の公式言語パックにより、母国語でボードを運用したり、多言語コミュニティをホストしたりできます。
BBCodeと添付ファイル
クラシックなBBCode書式に加えてファイルや画像の添付機能があるため、長年のフォーラムユーザーは使い慣れた投稿を続けることができます。
HostingerでphpBBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。