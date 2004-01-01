Artalkを1クリックでインストール
軽量なセルフホスト型コメントシステム。Goバックエンドと、どのウェブサイトにも埋め込み可能な40 KBのJavaScriptウィジェットを備えています。
Artalk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Artalkの活用例
Artalkは、高性能なGoサーバーと、単一のスクリプトタグで任意のウェブサイトやブログに埋め込める最小限のバニラJavaScriptウィジェットで構成される、セルフホスト型コメントシステムです。クラウドベースのコメントプラットフォームとは異なり、Artalkはすべてのコメント、ユーザーデータ、モデレーション履歴をユーザーが管理するインフラストラクチャ上で保持します。サードパーティによるアクセス、データ収集、サブスクリプション料金は一切かかりません。
バックエンドはSQLiteを標準でサポートしており、トラフィックの増加に応じてMySQLまたはPostgreSQLへの移行も可能です。モデレーションツール、メール通知、ソーシャルログイン、スパムフィルタリング、CAPTCHA、および完全な管理サイドバーがすべて含まれています。VPSでのセルフホスティングにより、コメントデータはプラットフォームの利用規約ではなく、ユーザー自身の保持ポリシーとプライバシーポリシーに従います。
Artalkの主な機能
任意のサイトに埋め込み
わずか40 KBのJavaScriptスニペット一つで、どんなウェブサイトや静的ブログでもあなたのArtalkインスタンスに接続できます。フレームワークへの依存もビルドステップも必要ありません。
マルチサイト管理
1つのArtalkインスタンスは、サイトごとに個別の管理者アカウント、モデレーションキュー、通知設定を備え、複数のサイトにわたるコメントを管理します。
迷惑メールとCAPTCHA
Akismet、Tencent、Aliyunのスパムフィルタリング連携機能が組み込まれており、画像、スライド、reCAPTCHA、hCaptcha、Turnstile CAPTCHAといったCAPTCHAオプションも利用できるため、コメント欄をボットから保護します。
ソーシャルログイン
コメント投稿者は、GitHub、Google、Discord、その他20種類のOAuthプロバイダーで認証することで、手間を省き、コメントを実在のIDに紐付けます。
管理者サイドバー
組み込みのサイドバーにより、サイト管理者はコメントインターフェースを離れることなく、コメントの確認、承認、固定、削除、ユーザーの管理、およびページ統計の表示を行うことができます。
HostingerでArtalkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。