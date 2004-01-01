Artalkは、高性能なGoサーバーと、単一のスクリプトタグで任意のウェブサイトやブログに埋め込める最小限のバニラJavaScriptウィジェットで構成される、セルフホスト型コメントシステムです。クラウドベースのコメントプラットフォームとは異なり、Artalkはすべてのコメント、ユーザーデータ、モデレーション履歴をユーザーが管理するインフラストラクチャ上で保持します。サードパーティによるアクセス、データ収集、サブスクリプション料金は一切かかりません。

バックエンドはSQLiteを標準でサポートしており、トラフィックの増加に応じてMySQLまたはPostgreSQLへの移行も可能です。モデレーションツール、メール通知、ソーシャルログイン、スパムフィルタリング、CAPTCHA、および完全な管理サイドバーがすべて含まれています。VPSでのセルフホスティングにより、コメントデータはプラットフォームの利用規約ではなく、ユーザー自身の保持ポリシーとプライバシーポリシーに従います。