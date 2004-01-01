Artalkが最大70％オフ

Artalkを1クリックでインストール

軽量なセルフホスト型コメントシステム。Goバックエンドと、どのウェブサイトにも埋め込み可能な40 KBのJavaScriptウィジェットを備えています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Artalkを1クリックでインストール

Artalk向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
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RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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KVM 8
11,579
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Artalkの活用例

Artalkは、高性能なGoサーバーと、単一のスクリプトタグで任意のウェブサイトやブログに埋め込める最小限のバニラJavaScriptウィジェットで構成される、セルフホスト型コメントシステムです。クラウドベースのコメントプラットフォームとは異なり、Artalkはすべてのコメント、ユーザーデータ、モデレーション履歴をユーザーが管理するインフラストラクチャ上で保持します。サードパーティによるアクセス、データ収集、サブスクリプション料金は一切かかりません。

バックエンドはSQLiteを標準でサポートしており、トラフィックの増加に応じてMySQLまたはPostgreSQLへの移行も可能です。モデレーションツール、メール通知、ソーシャルログイン、スパムフィルタリング、CAPTCHA、および完全な管理サイドバーがすべて含まれています。VPSでのセルフホスティングにより、コメントデータはプラットフォームの利用規約ではなく、ユーザー自身の保持ポリシーとプライバシーポリシーに従います。

早速申し込む
{name}の活用例

Artalkの主な機能

任意のサイトに埋め込み

わずか40 KBのJavaScriptスニペット一つで、どんなウェブサイトや静的ブログでもあなたのArtalkインスタンスに接続できます。フレームワークへの依存もビルドステップも必要ありません。

マルチサイト管理

1つのArtalkインスタンスは、サイトごとに個別の管理者アカウント、モデレーションキュー、通知設定を備え、複数のサイトにわたるコメントを管理します。

迷惑メールとCAPTCHA

Akismet、Tencent、Aliyunのスパムフィルタリング連携機能が組み込まれており、画像、スライド、reCAPTCHA、hCaptcha、Turnstile CAPTCHAといったCAPTCHAオプションも利用できるため、コメント欄をボットから保護します。

ソーシャルログイン

コメント投稿者は、GitHub、Google、Discord、その他20種類のOAuthプロバイダーで認証することで、手間を省き、コメントを実在のIDに紐付けます。

管理者サイドバー

組み込みのサイドバーにより、サイト管理者はコメントインターフェースを離れることなく、コメントの確認、承認、固定、削除、ユーザーの管理、およびページ統計の表示を行うことができます。

HostingerでArtalkを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Apache Answer

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Baikal

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Cal.com

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