Baikalは、よく知られているsabre/dav PHPライブラリを基盤として構築された、軽量なセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバーです。iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、その他標準のCalDAVおよびCardDAVプロトコルに対応するあらゆるクライアントと同期する、カレンダー、イベント、タスク、連絡先のプライベートな保管場所を提供します。

独自のVPSでBaikalをセルフホストすることで、個人およびチームのスケジュールデータを、サードパーティのカレンダーサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。フットプリントは意図的に小さく設計されており、SQLiteまたはMySQLをバックエンドとする単一のPHPコンテナであるため、小規模なVPSにも快適に収まり、複数のユーザー、共有アドレス帳、および組み込みの管理UIを介したきめ細かなアクセス制御をサポートします。