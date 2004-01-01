Baikalの1クリックインストールデプロイ
あらゆるデバイス間でカレンダー、タスク、連絡先を同期するための軽量セルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバー。
Baikal向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Baikalの活用例
Baikalは、よく知られているsabre/dav PHPライブラリを基盤として構築された、軽量なセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバーです。iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、その他標準のCalDAVおよびCardDAVプロトコルに対応するあらゆるクライアントと同期する、カレンダー、イベント、タスク、連絡先のプライベートな保管場所を提供します。
独自のVPSでBaikalをセルフホストすることで、個人およびチームのスケジュールデータを、サードパーティのカレンダーサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。フットプリントは意図的に小さく設計されており、SQLiteまたはMySQLをバックエンドとする単一のPHPコンテナであるため、小規模なVPSにも快適に収まり、複数のユーザー、共有アドレス帳、および組み込みの管理UIを介したきめ細かなアクセス制御をサポートします。
Baikalの主な機能
CalDAV と CardDAV
iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、DAVx5、およびその他のCalDAV/CardDAVクライアントに対応した、標準規格準拠のカレンダーと連絡先の同期機能です。
複数ユーザーアカウント
個別のユーザーアカウントを作成すると、それぞれに独自の予定表、タスク、アドレス帳を持たせることができ、それらすべてを単一の管理者ウェブUIから管理できます。
共有コレクション
チームのスケジュール調整や連絡先の同期のために、同じインスタンス上の他のユーザーと特定のカレンダーやアドレス帳を共有します。
軽量フットプリント
sabre/davをSQLiteまたはMySQL上で実行する単一のPHPコンテナ — 小規模なVPS上で他のセルフホスト型サービスと並行して実行できるほど小さいものです。
管理者ウェブUI
設定ファイルを編集するのではなく、組み込みのブラウザベースのダッシュボードから、ユーザー、カレンダー、アドレス帳、およびコアサーバー設定を管理します。
HostingerでBaikalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。