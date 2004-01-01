Apache Answerは、GoとReactで構築されたオープンソースのQ＆Aプラットフォームであり、検索可能で整理された質疑応答インターフェースを通じて、チームやコミュニティが知識を共有するのを助けるために設計されています。一般的なフォーラムとは異なり、タグ付け、評価、モデレーションツール、プラグインシステムといったすべての要素が、構造化された知識の取得と検索のために特別に構築されています。

Apache Answerをセルフホストすることで、組織の内部知識を独自のインフラストラクチャに保持し、ユーザーごとのライセンス費用やサードパーティによるデータアクセスから解放されます。コミュニティが成長するにつれて、SaaSプロバイダーの機能ロードマップや料金体系に制約されることなく、設定、統合、スケーリングを制御できます。