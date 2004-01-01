Apache Answerが最大70％オフ

Apache Answer の1クリックインストール

チームのナレッジベース、ヘルプセンター、コミュニティフォーラムを構築するためのオープンソースQ＆Aプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Apache Answer の1クリックインストール

Apache Answer向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
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24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
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NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
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コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Apache Answerの活用例

Apache Answerは、GoとReactで構築されたオープンソースのQ＆Aプラットフォームであり、検索可能で整理された質疑応答インターフェースを通じて、チームやコミュニティが知識を共有するのを助けるために設計されています。一般的なフォーラムとは異なり、タグ付け、評価、モデレーションツール、プラグインシステムといったすべての要素が、構造化された知識の取得と検索のために特別に構築されています。

Apache Answerをセルフホストすることで、組織の内部知識を独自のインフラストラクチャに保持し、ユーザーごとのライセンス費用やサードパーティによるデータアクセスから解放されます。コミュニティが成長するにつれて、SaaSプロバイダーの機能ロードマップや料金体系に制約されることなく、設定、統合、スケーリングを制御できます。

早速申し込む
{name}の活用例

Apache Answerの主な機能

「構造化Q＆Aインターフェース」

リッチテキスト編集とマークダウン対応を備えた専用の質疑応答レイアウトにより、汎用フォーラムソフトウェアよりも、明確な質問と詳細な回答をより簡単に作成できます。

タグ付けと検索

包括的なタグ付けシステムと高度な検索フィルターを使用してコンテンツを整理することで、チームメンバーは、無関係な議論をスクロールすることなく、関連する回答を見つけることができます。

評判とゲーミフィケーション

評判ポイント、バッジ、ユーザーランキングは、積極的な参加を促し、最も信頼できる貢献者を見つけ出し、時間とともに全体の知識の質を向上させます。

プラグインシステム

内蔵プラグインアーキテクチャにより機能を拡張し、外部ツールと連携することで、カスタム開発なしでチームの既存のワークフローにプラットフォームを適合させることができます。

多言語サポート

組み込みの多言語機能で国際的なチームやコミュニティをサポートし、共同の知識共有における言語の壁を取り除きます。

HostingerでApache Answerを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Artalk

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Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

デプロイ
Baikal

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カレンダーと連絡先用のセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバー

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Cal.com

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Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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