Bichonのワンクリックデプロイ
長期的なメールボックス保存のための、IMAP、OAuth2、全文検索機能を搭載したセルフホスト型のRust製メールアーカイバー。
Bichon向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bichonの活用例
BichonはRustで書かれたオープンソースのメールアーカイブサーバーです。IMAPアカウントに接続し、UIDベースの同期を使用してメッセージを段階的にダウンロードし、Tantivy全文検索インデックスを構築し、アーカイブされたメールの検索、閲覧、エクスポートのための組み込みWebUIを備えたクリーンなREST APIを提供します。
独自のVPSでBichonをセルフホストすることで、アーカイブされたすべてのメッセージ、添付ファイル、および認証情報を、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。アカウントの認証情報はAES-256-GCMで保存時に暗号化され、OAuth 2.0トークンは自動的に更新され、複数のメールボックスが同時にダウンロードされます。これにより、Bichonはメールボックスごとの料金なしで、商用メールアーカイブサービスの高速でプライベートな代替手段となります。
Bichonの主な機能
全文検索
Tantivyを搭載したインデックス作成は、メッセージ本文、ヘッダー、添付ファイル全体にわたり、ファセットフィルターとスレッドグループ化によりミリ秒単位で結果を返します。
IMAP と OAuth2 同期
任意のIMAPサーバーに、パスワード（PLAIN/LOGIN）またはOAuth 2.0（XOAUTH2）認証を使用して接続し、GmailおよびMicrosoftアカウントの自動トークン更新にも対応しています。
増分アーカイブ
UIDベースのインクリメンタル同期は、各パスで新しいメッセージのみをダウンロードするため、複数の同時実行メールボックス全体で帯域幅とストレージの使用量を低く抑えます。
「暗号化された認証情報」
すべてのIMAPおよびOAuth認証情報は、デプロイ時に設定された暗号化パスワードから派生したキーを用いて、AES-256-GCMにより保存時に暗号化されます。
多ユーザーRBAC
ロールベースのアクセス制御を使用すると、共有アーカイブへの追加ユーザーにアカウントごとの権限を付与でき、アクセスイベントの完全な監査ログも利用できます。
HostingerでBichonを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。