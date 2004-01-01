BichonはRustで書かれたオープンソースのメールアーカイブサーバーです。IMAPアカウントに接続し、UIDベースの同期を使用してメッセージを段階的にダウンロードし、Tantivy全文検索インデックスを構築し、アーカイブされたメールの検索、閲覧、エクスポートのための組み込みWebUIを備えたクリーンなREST APIを提供します。

独自のVPSでBichonをセルフホストすることで、アーカイブされたすべてのメッセージ、添付ファイル、および認証情報を、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。アカウントの認証情報はAES-256-GCMで保存時に暗号化され、OAuth 2.0トークンは自動的に更新され、複数のメールボックスが同時にダウンロードされます。これにより、Bichonはメールボックスごとの料金なしで、商用メールアーカイブサービスの高速でプライベートな代替手段となります。