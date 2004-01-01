1クリックインストールでのTunarrデプロイ
Plex、Jellyfin、Embyのライブラリから、HDHomeRunエミュレーションを使用してカスタムライブTVチャンネルを構築します。
Tunarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tunarrの活用例
Tunarrは、Plex、Jellyfin、Embyなどのライブラリにある映画、番組、クリップを、従来のケーブルテレビのラインナップのように機能するスケジュールされたライブTVチャンネルに変換します。ブラウザベースのインターフェースを通じて、タイムスロットのプログラム、循環シャッフルやブロックシャッフルの構築、ミッドロールフィラーの挿入、テーマ別チャンネルのキュレーションを行い、その結果をHDHomeRun互換のチューナーまたは任意のIPTVクライアントが再生できるM3Uプレイリストとして公開します。
dizqueTVの現代的な後継として、Tunarrはより高速なサーバー上で、新しいWeb UI、ネイティブFFmpegトランスコーディング、および継続的なメンテナンスによって再構築されています。VPSでTunarrをセルフホストすることで、チューナーはどこからでもアクセス可能になり、自宅のマシンを占有することなくチャンネルを24時間稼働させ、メディアサーバー内のオリジナルファイルには一切触れません。
Tunarrの主な機能
マルチソースチャネル
Plex、Jellyfin、Embyの番組を、元のメディアファイルをコピーしたり再エンコードしたりすることなく、1つの仮想チャンネルに取り込みます。
HDHomeRunエミュレーション
TunarrはHDHomeRunネットワークチューナーを偽装するため、Plex DVR、Jellyfin Live TV、Channels DVR、およびその他のクライアントが自動的に認識します。
詳細スケジューリング
タイムスロット、ランダムシャッフル、ブロックシャッフル、テーマ別ラインナップを備えたチャンネルを番組編成します。これらは数日または数週間にわたって繰り返すことができます。
ミッドロールフィラー
すべてのチャンネルで、番組間にコマーシャル、バンパー、またはインタースティシャルを挿入し、本格的な放送感を再現します。
FFmpeg トランスコーディング
内蔵のFFmpegパイプラインは、サポートされているGPUでのオプションのハードウェアアクセラレーションを利用して、プログラムをリアルタイムで変換・結合します。
M3Uプレイリスト出力
各チャンネルをM3Uプレイリストとしてエクスポートし、VLC、Kodi、Tivimate、その他すべての標準準拠IPTVクライアントで再生できます。
HostingerでTunarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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