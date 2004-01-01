Tunarrは、Plex、Jellyfin、Embyなどのライブラリにある映画、番組、クリップを、従来のケーブルテレビのラインナップのように機能するスケジュールされたライブTVチャンネルに変換します。ブラウザベースのインターフェースを通じて、タイムスロットのプログラム、循環シャッフルやブロックシャッフルの構築、ミッドロールフィラーの挿入、テーマ別チャンネルのキュレーションを行い、その結果をHDHomeRun互換のチューナーまたは任意のIPTVクライアントが再生できるM3Uプレイリストとして公開します。

dizqueTVの現代的な後継として、Tunarrはより高速なサーバー上で、新しいWeb UI、ネイティブFFmpegトランスコーディング、および継続的なメンテナンスによって再構築されています。VPSでTunarrをセルフホストすることで、チューナーはどこからでもアクセス可能になり、自宅のマシンを占有することなくチャンネルを24時間稼働させ、メディアサーバー内のオリジナルファイルには一切触れません。