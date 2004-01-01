Radicaleは、Pythonで書かれた、小さく、シンプルで、手間のかからないCalDAV（カレンダー）およびCardDAV（連絡先）サーバーです。iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDEなど、すべての最新オペレーティングシステムがネイティブでサポートする標準プロトコルに対応しているため、カスタムアプリやブラウザ拡張機能をインストールすることなく、カレンダーと連絡先をデバイスに同期できます。

VPSでRadicaleをセルフホストすることで、すべてのイベント、アドレス、共有カレンダーをカレンダーSaaSに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保持できます。サーバーはコレクションをディスク上のプレーンファイルとして保存し、データベースを必要とせず、Pythonのフットプリントが小さいため、他のアプリと快適に並行して実行できます。