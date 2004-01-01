Radicaleのワンクリックインストール
軽量のセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバーで、すべてのデバイス間でカレンダーと連絡先を同期します。
Radicale向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Radicaleの活用例
Radicaleは、Pythonで書かれた、小さく、シンプルで、手間のかからないCalDAV（カレンダー）およびCardDAV（連絡先）サーバーです。iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDEなど、すべての最新オペレーティングシステムがネイティブでサポートする標準プロトコルに対応しているため、カスタムアプリやブラウザ拡張機能をインストールすることなく、カレンダーと連絡先をデバイスに同期できます。
VPSでRadicaleをセルフホストすることで、すべてのイベント、アドレス、共有カレンダーをカレンダーSaaSに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保持できます。サーバーはコレクションをディスク上のプレーンファイルとして保存し、データベースを必要とせず、Pythonのフットプリントが小さいため、他のアプリと快適に並行して実行できます。
Radicaleの主な機能
標準 CalDAV と CardDAV
iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDEとのネイティブ同期は、サードパーティ製クライアントなしで実現できます。すべての最新OSが、これらのプロトコルを標準でサポートしています。
ファイルベースストレージ
カレンダーと連絡先は、ディスク上にプレーンなiCalendarファイルおよびvCardファイルとして存在します。バックアップ、バージョン管理、またはデータベースダンプなしでの移行が簡単です。
「共有機能付きマルチユーザー」
認証された各ユーザーは、自分専用のコレクションを持ち、共有家族やチームカレンダーのためのオプションの共有ルールを設定できます。
軽量
データベースなしのピュアPythonサーバーは数秒で起動し、数十メガバイトのメモリを使用します。これは最小のVPSプランに最適です。
「Web管理インターフェース」
組み込みブラウザUIにより、ユーザーはコレクションを閲覧し、クライアント設定用のCalDAV/CardDAV URLをコピーし、すべてが機能していることを確認できます。
リバースプロキシ対応
nginx、Apache、またはTraefikの背後で動作するように設計されており、アップストリームでHTTPS終端を行うため、デプロイメントはシンプルかつ安全です。
HostingerでRadicaleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。