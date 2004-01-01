Radicaleが最大70％オフ

Radicaleのワンクリックインストール

軽量のセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバーで、すべてのデバイス間でカレンダーと連絡先を同期します。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Radicaleのワンクリックインストール

Radicale向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
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4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Radicaleの活用例

Radicaleは、Pythonで書かれた、小さく、シンプルで、手間のかからないCalDAV（カレンダー）およびCardDAV（連絡先）サーバーです。iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDEなど、すべての最新オペレーティングシステムがネイティブでサポートする標準プロトコルに対応しているため、カスタムアプリやブラウザ拡張機能をインストールすることなく、カレンダーと連絡先をデバイスに同期できます。

VPSでRadicaleをセルフホストすることで、すべてのイベント、アドレス、共有カレンダーをカレンダーSaaSに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャに保持できます。サーバーはコレクションをディスク上のプレーンファイルとして保存し、データベースを必要とせず、Pythonのフットプリントが小さいため、他のアプリと快適に並行して実行できます。

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{name}の活用例

Radicaleの主な機能

標準 CalDAV と CardDAV

iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDEとのネイティブ同期は、サードパーティ製クライアントなしで実現できます。すべての最新OSが、これらのプロトコルを標準でサポートしています。

ファイルベースストレージ

カレンダーと連絡先は、ディスク上にプレーンなiCalendarファイルおよびvCardファイルとして存在します。バックアップ、バージョン管理、またはデータベースダンプなしでの移行が簡単です。

「共有機能付きマルチユーザー」

認証された各ユーザーは、自分専用のコレクションを持ち、共有家族やチームカレンダーのためのオプションの共有ルールを設定できます。

軽量

データベースなしのピュアPythonサーバーは数秒で起動し、数十メガバイトのメモリを使用します。これは最小のVPSプランに最適です。

「Web管理インターフェース」

組み込みブラウザUIにより、ユーザーはコレクションを閲覧し、クライアント設定用のCalDAV/CardDAV URLをコピーし、すべてが機能していることを確認できます。

リバースプロキシ対応

nginx、Apache、またはTraefikの背後で動作するように設計されており、アップストリームでHTTPS終端を行うため、デプロイメントはシンプルかつ安全です。

HostingerでRadicaleを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AFFiNE

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AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

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Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

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毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

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