DumbPadは、DumbWare.ioが提供する、意図的に最小限に抑えられたセルフホスト型メモ帳アプリケーションです。素早く共有されるテキストには、アカウント、データベース、あるいは本格的なコラボレーションスイートに伴う複雑さのほとんどが必要ないという考えに基づいて構築されています。メモ帳はディスク上にプレーンファイルとして保存されるため、バックアップはファイルを1つコピーするだけで済み、移行も簡単です。

複数のユーザーが同じパッドをリアルタイムで編集でき、ファジーマッチングでメモ帳全体を検索し、GitHubスタイルのアラート、テーブル、構文ハイライトされたコードブロックでMarkdownをプレビューできます。オプションの4～10桁のPIN保護により、共有サーバーでのアクセスが保護されます。また、プログレッシブウェブアプリ（PWA）のサポートにより、DumbPadをあらゆるデバイスにインストールしてオフラインでアクセスできます。VPSでのセルフホスティングにより、メモはプライベートに保たれ、あらゆるブラウザから利用でき、サードパーティサービスの変更の影響を受けません。