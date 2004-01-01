DumbPadの1クリックデプロイ
ごく簡単なセルフホスト型共有メモ帳で、リアルタイムコラボレーション、マークダウンプレビュー、あいまい検索、およびオプションのPIN保護機能を備えています。
DumbPad向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DumbPadの活用例
DumbPadは、DumbWare.ioが提供する、意図的に最小限に抑えられたセルフホスト型メモ帳アプリケーションです。素早く共有されるテキストには、アカウント、データベース、あるいは本格的なコラボレーションスイートに伴う複雑さのほとんどが必要ないという考えに基づいて構築されています。メモ帳はディスク上にプレーンファイルとして保存されるため、バックアップはファイルを1つコピーするだけで済み、移行も簡単です。
複数のユーザーが同じパッドをリアルタイムで編集でき、ファジーマッチングでメモ帳全体を検索し、GitHubスタイルのアラート、テーブル、構文ハイライトされたコードブロックでMarkdownをプレビューできます。オプションの4～10桁のPIN保護により、共有サーバーでのアクセスが保護されます。また、プログレッシブウェブアプリ（PWA）のサポートにより、DumbPadをあらゆるデバイスにインストールしてオフラインでアクセスできます。VPSでのセルフホスティングにより、メモはプライベートに保たれ、あらゆるブラウザから利用でき、サードパーティサービスの変更の影響を受けません。
DumbPadの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数のユーザーが同じメモ帳を同時に編集でき、変更は接続されているすべてのブラウザ間で同期されます。
「プレビュー付きMarkdown」
エディター内で直接、GitHubスタイルのアラートブロック、拡張テーブル、構文ハイライトされたコード、および折りたたみ可能な詳細を表示します。
あいまい検索
ファイル名とファイルの内容全体の両方を、寛容なあいまい一致で検索して、どんなメモ帳でも瞬時に見つけることができます。
任意PIN保護
完全なアカウントやユーザー管理システムを強制することなく、共有サーバーへのアクセスを制限するために、4～10桁のPINを設定します。
データベース不要
ノートパッドはディスク上にプレーンファイルとして存在します。バックアップは単一ファイルのコピーであり、スキーマを気にする必要がないため、移行は数秒で完了します。
プログレッシブウェブアプリ
DumbPadをスマートフォン、タブレット、またはデスクトップにインストールすると、毎回ブラウザタブを開くことなくオフラインでアクセスできるようになります。
HostingerでDumbPadを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。