SyncLoungeのワンクリックインストール
Plex ウォッチパーティ — 複数のPlexサーバーをまたいで、友人や家族と映画やテレビ番組を同期して楽しむことができます。
SyncLounge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SyncLoungeの活用例
SyncLoungeは、Plex Media Server用のセルフホスト型「ウォッチパーティ」コーディネーターです。複数のPlexクライアント間でリアルタイムに再生を同期します。一人の視聴者が一時停止すると全員が一時停止し、一人が早送りすると全員が追いつきます。各視聴者は自身のPlexサーバーからストリーミングするため、ホストはライブラリを共有したり帯域幅を心配したりする必要はありません。SyncLoungeは再生クロックを同期させ、グループ用のチャットルームを提供します。
VPSでSyncLoungeをセルフホストすることで、ウォッチパーティを管理下に置くことができます。ユーザーは既存のPlexアカウントでサインインし、自身のPlexサーバーに接続します。オプションのホワイトリストサポートにより、インスタンスを友人、家族、または特定のPlexサーバーのユーザーに限定することができます。
SyncLoungeの主な機能
リアルタイム再生同期
再生、一時停止、シーク、音量調整のアクションは、ミリ秒単位ですべての参加者間で同期されるため、部屋全体の参加者が足並みを揃えることができます。
「組み込みグループチャット」
各部屋には統合されたチャットサイドバーが備わっており、視聴者はプレイヤーを離れることなく反応したり議論したりできます。
「マルチサーバーサポート」
各視聴者は自身のPlexサーバーからストリーミングするため、ホストはライブラリへのアクセスを共有したり、アップロード帯域幅を消費したりする必要がありません。
Plexシングルサインオン
ユーザーは既存のPlexアカウントで認証します。別途サインアップは不要で、覚えるべき追加のパスワードもありません。
「任意アクセスホワイトリスト」
AUTH_LIST変数は、プライベートデプロイメントにおいて、特定のPlexユーザー名、メールアドレス、またはサーバーマシンIDへのアクセスを制限します。
HostingerでSyncLoungeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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