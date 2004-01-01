SyncLoungeは、Plex Media Server用のセルフホスト型「ウォッチパーティ」コーディネーターです。複数のPlexクライアント間でリアルタイムに再生を同期します。一人の視聴者が一時停止すると全員が一時停止し、一人が早送りすると全員が追いつきます。各視聴者は自身のPlexサーバーからストリーミングするため、ホストはライブラリを共有したり帯域幅を心配したりする必要はありません。SyncLoungeは再生クロックを同期させ、グループ用のチャットルームを提供します。

VPSでSyncLoungeをセルフホストすることで、ウォッチパーティを管理下に置くことができます。ユーザーは既存のPlexアカウントでサインインし、自身のPlexサーバーに接続します。オプションのホワイトリストサポートにより、インスタンスを友人、家族、または特定のPlexサーバーのユーザーに限定することができます。