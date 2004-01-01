Gokapiは、現在サービスが終了したFirefox Sendをモデルにした、オープンソースのセルフホスト型ファイル共有サーバーです。ウェブUIを通じてファイルをアップロードし、有効期限付きの短いダウンロードリンクを発行できます。これは、受信者があなたのプラットフォームにアカウントを持っていない場合の、一度限りの共有に最適です。ストレージはローカルディスクまたはS3互換のバケットを使用でき、各リンクは設定可能な有効期限、ダウンロード制限、およびオプションのパスワードをサポートしています。

独自のVPSでGokapiをセルフホストすることで、共有コンテンツと受信者のアクセスログをSaaSアップロードサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。単一のGoバイナリによりフットプリントは非常に小さく、公開ファイル共有プラットフォームとは異なり、不正利用を報告するチャネルは宣伝されていません。リンクを送った相手だけが、あなたがアップロードしたコンテンツを見ることができます。