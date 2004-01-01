Gokapiの1クリックインストールによるデプロイ
期限付きリンク、パスワード保護、およびオプションのS3バックエンドを備えた、軽量なセルフホスト型ファイル共有サーバーです。
Gokapi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gokapiの活用例
Gokapiは、現在サービスが終了したFirefox Sendをモデルにした、オープンソースのセルフホスト型ファイル共有サーバーです。ウェブUIを通じてファイルをアップロードし、有効期限付きの短いダウンロードリンクを発行できます。これは、受信者があなたのプラットフォームにアカウントを持っていない場合の、一度限りの共有に最適です。ストレージはローカルディスクまたはS3互換のバケットを使用でき、各リンクは設定可能な有効期限、ダウンロード制限、およびオプションのパスワードをサポートしています。
独自のVPSでGokapiをセルフホストすることで、共有コンテンツと受信者のアクセスログをSaaSアップロードサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。単一のGoバイナリによりフットプリントは非常に小さく、公開ファイル共有プラットフォームとは異なり、不正利用を報告するチャネルは宣伝されていません。リンクを送った相手だけが、あなたがアップロードしたコンテンツを見ることができます。
Gokapiの主な機能
共有リンクの有効期限
アップロードされたすべてのファイルには、時間またはダウンロード回数で期限を設定できる短縮URLが発行されます。そのため、受信者がダウンロードすると、リンクは機能しなくなります。
パスワード保護されたリンク
オプションで、ダウンロードをリンクごとのパスワードで保護できます。これにより、秘密がなければ、漏洩したURLであっても開くことはできません。
ローカルまたはS3ストレージ
ファイルをローカルボリュームに保存するか、Gokapiを任意のS3互換バケット（AWS、Backblaze、MinIO）に設定して、伸縮自在で耐久性のあるストレージを利用できます。
エンドツーエンド暗号化
オプションのクライアントサイド暗号化により、一度限りのエンドツーエンド暗号化リンクを介して共有されるアップロードの平文をサーバーが見ることは決してありません。
複数ユーザーアカウント
複数のスタッフや家族が、アップロード履歴を分離した状態で1つのインスタンスを共有できるように、個別のユーザーアカウントを作成します。
API＆CLI
ビルド成果物、ログバンドル、自動化出力を配信するために、REST API または公式CLI を介してプログラムでアップロードします。
HostingerでGokapiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。