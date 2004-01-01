Gokapiが最大70％オフ

Gokapiの1クリックインストールによるデプロイ

期限付きリンク、パスワード保護、およびオプションのS3バックエンドを備えた、軽量なセルフホスト型ファイル共有サーバーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Gokapiの1クリックインストールによるデプロイ

Gokapi向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Gokapiの活用例

Gokapiは、現在サービスが終了したFirefox Sendをモデルにした、オープンソースのセルフホスト型ファイル共有サーバーです。ウェブUIを通じてファイルをアップロードし、有効期限付きの短いダウンロードリンクを発行できます。これは、受信者があなたのプラットフォームにアカウントを持っていない場合の、一度限りの共有に最適です。ストレージはローカルディスクまたはS3互換のバケットを使用でき、各リンクは設定可能な有効期限、ダウンロード制限、およびオプションのパスワードをサポートしています。

独自のVPSでGokapiをセルフホストすることで、共有コンテンツと受信者のアクセスログをSaaSアップロードサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。単一のGoバイナリによりフットプリントは非常に小さく、公開ファイル共有プラットフォームとは異なり、不正利用を報告するチャネルは宣伝されていません。リンクを送った相手だけが、あなたがアップロードしたコンテンツを見ることができます。

早速申し込む
{name}の活用例

Gokapiの主な機能

共有リンクの有効期限

アップロードされたすべてのファイルには、時間またはダウンロード回数で期限を設定できる短縮URLが発行されます。そのため、受信者がダウンロードすると、リンクは機能しなくなります。

パスワード保護されたリンク

オプションで、ダウンロードをリンクごとのパスワードで保護できます。これにより、秘密がなければ、漏洩したURLであっても開くことはできません。

ローカルまたはS3ストレージ

ファイルをローカルボリュームに保存するか、Gokapiを任意のS3互換バケット（AWS、Backblaze、MinIO）に設定して、伸縮自在で耐久性のあるストレージを利用できます。

エンドツーエンド暗号化

オプションのクライアントサイド暗号化により、一度限りのエンドツーエンド暗号化リンクを介して共有されるアップロードの平文をサーバーが見ることは決してありません。

複数ユーザーアカウント

複数のスタッフや家族が、アップロード履歴を分離した状態で1つのインスタンスを共有できるように、個別のユーザーアカウントを作成します。

API＆CLI

ビルド成果物、ログバンドル、自動化出力を配信するために、REST API または公式CLI を介してプログラムでアップロードします。

HostingerでGokapiを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AList

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30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバー

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AnonUpload

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データベース不要の安全な匿名ファイル共有アプリ

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ArchiveBox

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Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューション

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