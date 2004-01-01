ワンクリックインストールによるArchiveBoxのデプロイ
Webページ、動画、ドキュメントを複数の形式で保存し、永続的なアクセスを可能にするセルフホスト型インターネットアーカイブプラットフォーム。
ArchiveBox向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ArchiveBoxの活用例
ArchiveBoxは、主要なオープンソースのセルフホスト型ウェブアーカイブプラットフォームで、ウェブサイトをHTML、PDF、スクリーンショット、WARCファイル、抽出されたメディアとしてキャプチャし、元のソースが消滅した後もコンテンツにアクセスできるようにします。18,000以上のGitHubスターを獲得し、2017年以来活発に開発されており、あなたの仕事にとって重要なコンテンツについて、Internet Archiveに依存する信頼できる代替手段を提供します。
ArchiveBoxをセルフホストすることで、アーカイブされたコンテンツに対する完全なデータ主権が得られます。これは、保管履歴が重要となる法務、コンプライアンス、ジャーナリズムのワークフローにとって不可欠です。保持ポリシー、バックアップ戦略、アクセス権限を制御でき、統合されたSonic全文検索エンジンにより、大規模なアーカイブ全体でコンテンツを迅速かつ正確に見つけることができます。
ArchiveBoxの主な機能
多形式アーカイブ
各ページをHTML、PDF、スクリーンショット、WARC、および抽出されたメディアとして同時にキャプチャし、将来的にいずれかが読み取れなくなった場合でも、コンテンツが複数の独立した形式で保存されるようにします。
「全文検索」
統合されたSonic検索エンジンを使用して、手動でフォルダを参照したり、不正確なファイル名の一致に頼ったりすることなく、アーカイブ全体から任意の単語やフレーズを即座に検索できます。
「自動予約」
RSSフィード、ブックマークリスト、URLコレクションの毎日のアーカイブを設定することで、新しいアイテムごとに手動でトリガーする必要なく、重要なコンテンツが自動的に保存されます。
幅広いインポートサポート
ブラウザのブックマーク、Pocket、Pinboard、Instapaper、その他のサービスから直接インポートできるため、既存のリーディングリストを永続的なアーカイブに簡単に移行できます。
JavaScriptレンダリング
バンドルされたNoVNCブラウザ環境を使用して、動的にレンダリングされるページやシングルページアプリケーションをアーカイブし、単純なHTMLフェッチャーでは完全に取得できないコンテンツをキャプチャします。
HostingerでArchiveBoxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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