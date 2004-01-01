ArchiveBoxは、主要なオープンソースのセルフホスト型ウェブアーカイブプラットフォームで、ウェブサイトをHTML、PDF、スクリーンショット、WARCファイル、抽出されたメディアとしてキャプチャし、元のソースが消滅した後もコンテンツにアクセスできるようにします。18,000以上のGitHubスターを獲得し、2017年以来活発に開発されており、あなたの仕事にとって重要なコンテンツについて、Internet Archiveに依存する信頼できる代替手段を提供します。

ArchiveBoxをセルフホストすることで、アーカイブされたコンテンツに対する完全なデータ主権が得られます。これは、保管履歴が重要となる法務、コンプライアンス、ジャーナリズムのワークフローにとって不可欠です。保持ポリシー、バックアップ戦略、アクセス権限を制御でき、統合されたSonic全文検索エンジンにより、大規模なアーカイブ全体でコンテンツを迅速かつ正確に見つけることができます。