AnonUploadの1クリックインストール。
データベース、アカウント、トラッキングが不要な、プライバシーを重視した匿名ファイル共有プラットフォームです。
AnonUpload向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AnonUploadの活用例
AnonUploadは、痕跡を残さずにファイルを共有するという唯一の原則に基づいて構築された、軽量なPHPファイル共有アプリケーションです。データベースやユーザーアカウントは不要で、ファイルをアップロードまたはダウンロードした人物を特定できるメタデータは一切保存しません。ファイル名が公開されることはなく、オプションのダウンロード遅延機能により、ファイルが意図した受信者に届く前に自動スクレイピングが防止されます。
AnonUploadをセルフホストするということは、監視要求やデータ保持義務の対象となる第三者のインフラをファイルが経由しないことを意味します。どのファイルタイプを受け入れるか、アップロードの最大サイズ、そして誰が管理インターフェースにアクセスできるかを制御できます。これは、プライバシーを主張しながらもアクティビティを記録する可能性のある、いかなる商用匿名ファイル共有サービスにも頼ることなく実現できます。
AnonUploadの主な機能
データベース不要
ファイルはファイルシステムに直接保存され、データベースのセットアップやメンテナンスは不要で、デプロイメントを簡素化し、データ漏洩の一般的な原因を排除します。
非表示のファイル名
元のファイル名が公開されることはありません。そのため、ダウンロードするユーザーは、URLやディレクトリリストからコンテンツ、ソース、またはアップロード者の身元を推測することはできません。
「ダウンロード間隔設定」
ファイルがダウンロード可能になる前に待機期間を設定することで、自動スクレイパーが意図した受信者に届く前にアップロードを収集するのを防ぎます。
設定可能なファイルタイプ
許可されるファイル拡張子の正確なホワイトリストを定義し、最大アップロードサイズ制限を10 GBまで設定して、特定の共有ニーズに合わせてください。
「管理画面」
サーバーのコマンドラインに触れることなく、組み込みの管理パネルを通じて、アップロードを管理し、ストレージ使用量を監視し、アプリケーション設定を調整できます。
HostingerでAnonUploadを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。