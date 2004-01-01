AnonUploadは、痕跡を残さずにファイルを共有するという唯一の原則に基づいて構築された、軽量なPHPファイル共有アプリケーションです。データベースやユーザーアカウントは不要で、ファイルをアップロードまたはダウンロードした人物を特定できるメタデータは一切保存しません。ファイル名が公開されることはなく、オプションのダウンロード遅延機能により、ファイルが意図した受信者に届く前に自動スクレイピングが防止されます。

AnonUploadをセルフホストするということは、監視要求やデータ保持義務の対象となる第三者のインフラをファイルが経由しないことを意味します。どのファイルタイプを受け入れるか、アップロードの最大サイズ、そして誰が管理インターフェースにアクセスできるかを制御できます。これは、プライバシーを主張しながらもアクティビティを記録する可能性のある、いかなる商用匿名ファイル共有サービスにも頼ることなく実現できます。