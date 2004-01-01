AListは、ローカルストレージとクラウドドライブを一つのWebインターフェースに統合するオープンソースのファイルリストプログラムです。OneDrive、Google Drive、S3、FTP、SFTP、WebDAV、その他多くの地域プロバイダーを含む30以上のストレージバックエンドに対応しており、アプリを切り替えたり、繰り返しサインインしたりすることなく、これらすべてからファイルを閲覧、プレビュー、ダウンロードできます。

独自のVPSでAListをセルフホストすることで、ストレージの認証情報とアクセスポリシーを管理下に置きながら、高速なWeb UIと完全に準拠したWebDAVエンドポイントを通じてファイルを公開できます。これは、分散したクラウドアカウントと共有ドライブを単一のプライベートゲートウェイに統合する実用的な方法です。