1クリックインストールでAListをデプロイ。
単一のウェブインターフェースの背後で、数十のクラウドストレージプロバイダーを統合するセルフホスト型ファイルリストおよびWebDAVサーバーです。
AList向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AListの活用例
AListは、ローカルストレージとクラウドドライブを一つのWebインターフェースに統合するオープンソースのファイルリストプログラムです。OneDrive、Google Drive、S3、FTP、SFTP、WebDAV、その他多くの地域プロバイダーを含む30以上のストレージバックエンドに対応しており、アプリを切り替えたり、繰り返しサインインしたりすることなく、これらすべてからファイルを閲覧、プレビュー、ダウンロードできます。
独自のVPSでAListをセルフホストすることで、ストレージの認証情報とアクセスポリシーを管理下に置きながら、高速なWeb UIと完全に準拠したWebDAVエンドポイントを通じてファイルを公開できます。これは、分散したクラウドアカウントと共有ドライブを単一のプライベートゲートウェイに統合する実用的な方法です。
AListの主な機能
マルチストレージバックエンド
30以上のプロバイダー — ローカルディスク、OneDrive、Google Drive、S3、FTP、SFTP、WebDAVなど — を単一の統合ファイルツリーにマウントします。
WebDAVサーバー
接続されたすべてのストレージを、macOS、Windows、モバイルクライアントにきれいにマウントできる単一の読み書きWebDAVエンドポイントとして公開します。
「ブラウザ内プレビュー」
ファイルをダウンロードせずに、画像、動画、音声、PDF、Officeドキュメント、コードのストリーミング再生やプレビュー表示が可能です。
きめ細かい共有
パスワードで保護された共有リンクを、有効期限オプション付きで生成することで、外部の受信者は選択したファイルのみを閲覧できるようになります。
「オフラインダウンロード」
aria2またはqBittorrentと連携して、URLやトレントからファイルをフェッチし、マウントされたストレージバックエンドに直接保存できます。
HostingerでAListを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。