Backrestの1クリックインストール
どのブラウザからでもスケジュールされたバックアップ、閲覧、復元にアクセスできる、restic用のウェブベースUIです。
Backrest向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Backrestの活用例
Backrestは、高速で安全なバックアッププログラムであるrestic用のセルフホスト型ウェブインターフェースです。resticの強力な重複排除と暗号化機能を、クリーンなブラウザベースのUIに統合しており、コマンドラインに触れることなく、バックアッププランの作成、cronによるスケジュール設定、個々のファイルの復元が可能です。
Backrestはresticを介してスナップショットを保存するため、バックアップは保存時に暗号化され、ローカルディスク、S3互換オブジェクトストレージ、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure、SFTPなど、多数のストレージバックエンドをサポートしています。Backrestをセルフホストすることで、バックアップ設定と認証情報を完全に管理下に置き、サブスクリプション料金やベンダーロックインの心配がありません。
Backrestの主な機能
予定バックアッププラン
手動での介入なしにバックアップが自動的に実行されるよう、リポジトリごとにcronベースのスケジュールを定義します。
ブラウザベースの復元
スナップショットの内容を閲覧し、個々のファイルやディレクトリを「ウェブUI」から直接復元します。
マルチバックエンドストレージ
ネイティブのresticバックエンドを介して、ローカルディスク、S3、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob、SFTPなどにバックアップを保存します。
エンドツーエンド暗号化
すべてのスナップショットは、ホストを離れる前にresticによって暗号化され、どのストレージバックエンド上でもデータがプライベートに保たれることを保証します。
重複排除と圧縮
Resticのコンテンツ定義チャンキングは、スナップショット間でデータの重複排除を行い、時間の経過とともにストレージ使用量を劇的に削減します。
HostingerでBackrestを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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