Backrestは、高速で安全なバックアッププログラムであるrestic用のセルフホスト型ウェブインターフェースです。resticの強力な重複排除と暗号化機能を、クリーンなブラウザベースのUIに統合しており、コマンドラインに触れることなく、バックアッププランの作成、cronによるスケジュール設定、個々のファイルの復元が可能です。

Backrestはresticを介してスナップショットを保存するため、バックアップは保存時に暗号化され、ローカルディスク、S3互換オブジェクトストレージ、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure、SFTPなど、多数のストレージバックエンドをサポートしています。Backrestをセルフホストすることで、バックアップ設定と認証情報を完全に管理下に置き、サブスクリプション料金やベンダーロックインの心配がありません。