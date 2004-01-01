Ackeeは、完全に自身のサーバー上で動作するオープンソースのNode.jsベースのアクセス解析プラットフォームです。複数段階の匿名化プロセスを使用し、訪問者データから個人を特定できる情報を削除しながらも、ページビュー、参照元、セッション期間、デバイスタイプに関する有意義な洞察を提供します。

訪問者のデータをサードパーティのインフラストラクチャに保存する従来のアクセス解析サービスとは異なり、Ackeeはトラフィックデータの完全な所有権を提供します。そのミニマリストなインターフェースと集約型のGraphQL APIにより、クッキーバナーやGDPRの煩わしさなしに、複数のウェブサイトを監視し、分析データをカスタムダッシュボードやレポートパイプラインに統合することが容易になります。