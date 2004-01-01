ワンクリックインストールでのAckeeのデプロイ
訪問者の個人データを侵害することなく追跡する、セルフホスト型でプライバシーを重視したウェブサイト分析です。
Ackee向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ackeeの活用例
Ackeeは、完全に自身のサーバー上で動作するオープンソースのNode.jsベースのアクセス解析プラットフォームです。複数段階の匿名化プロセスを使用し、訪問者データから個人を特定できる情報を削除しながらも、ページビュー、参照元、セッション期間、デバイスタイプに関する有意義な洞察を提供します。
訪問者のデータをサードパーティのインフラストラクチャに保存する従来のアクセス解析サービスとは異なり、Ackeeはトラフィックデータの完全な所有権を提供します。そのミニマリストなインターフェースと集約型のGraphQL APIにより、クッキーバナーやGDPRの煩わしさなしに、複数のウェブサイトを監視し、分析データをカスタムダッシュボードやレポートパイプラインに統合することが容易になります。
Ackeeの主な機能
プライバシー重視の設計
多段階匿名化により、個人を特定できる情報は保存前に削除されるため、有用なインサイトを収集できます。これにより、管轄区域や構成によっては、クッキーバナーの必要性を減らしたり、コンプライアンスを簡素化したりすることが可能になります。
無制限のドメイン数
必要な数のウェブサイトやアプリケーションを、サイトごとの料金体系やトラフィックに基づく制限なしに、単一のダッシュボードから監視できます。
GraphQL API
一元化されたGraphQL APIにより、組み込みのUIに縛られることなく、分析データをプログラムでカスタムダッシュボード、レポート、またはサードパーティツールに取得できます。
軽量トラッキングスクリプト
トラッキングスニペットは、ページへのパフォーマンスへの影響を最小限に抑え、より重い商用アナリティクスライブラリに関連するページ速度の低下を回避します。
「カスタムイベントトラッキング」
ページビューを超えて特定のユーザーインタラクションを追跡し、コンバージョン、ボタンクリック、およびサイト上でのその他の意味のあるアクションを可視化します。
HostingerでAckeeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。