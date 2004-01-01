Apache DevLakeは、課題トラッカー、ソースコードホスト、CI/CDパイプライン、インシデント管理ツールからのデータを統合されたデータレイクに集約するオープンソースのエンジニアリング分析プラットフォームです。チームは、GitHub、GitLab、Jira、Jenkins、PagerDuty、その他多数のソースを接続し、DORAメトリクス（デプロイ頻度、変更のリードタイム、変更失敗率、平均復旧時間）を自動的に計算できるほか、Grafanaダッシュボードと連携して、時間の経過とともにチームのパフォーマンスを可視化します。

DevLakeをセルフホストすることで、すべてのエンジニアリングテレメトリーと統合クレデンシャルは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。すべてのAPIトークンとOAuth接続は、お客様が所有するキーを使用して保存時に暗号化され、すべてのメトリクスはお客様のサーバー上のMySQLデータベースに保存されます。データがお客様の環境からサードパーティの分析サービスに送信されることはありません。