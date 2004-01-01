Apache DevLakeのワンクリックデプロイ
60以上の開発ツールからデータを集約し、DORAメトリクスを計算し、エンジニアリングチームのパフォーマンスを可視化するオープンソースプラットフォーム。
Apache DevLake向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache DevLakeの活用例
Apache DevLakeは、課題トラッカー、ソースコードホスト、CI/CDパイプライン、インシデント管理ツールからのデータを統合されたデータレイクに集約するオープンソースのエンジニアリング分析プラットフォームです。チームは、GitHub、GitLab、Jira、Jenkins、PagerDuty、その他多数のソースを接続し、DORAメトリクス（デプロイ頻度、変更のリードタイム、変更失敗率、平均復旧時間）を自動的に計算できるほか、Grafanaダッシュボードと連携して、時間の経過とともにチームのパフォーマンスを可視化します。
DevLakeをセルフホストすることで、すべてのエンジニアリングテレメトリーと統合クレデンシャルは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。すべてのAPIトークンとOAuth接続は、お客様が所有するキーを使用して保存時に暗号化され、すべてのメトリクスはお客様のサーバー上のMySQLデータベースに保存されます。データがお客様の環境からサードパーティの分析サービスに送信されることはありません。
Apache DevLakeの主な機能
DORA メトリクス
連携ツールから、デプロイ頻度、変更リードタイム、変更失敗率、および復旧平均時間を自動的に算出します — 手動でのデータ収集は一切不要です。
事前構築のダッシュボード
標準搭載のGrafanaダッシュボードは、セットアップ後、設定なしで、DORAメトリクス、PRサイクルタイム、バグの経過時間、デプロイメントパイプラインの健全性を可視化します。
60以上のデータソースプラグイン
GitHub、GitLab、Jira、Jenkins、PagerDuty、CircleCI、ArgoCD、SonarQubeなどに対応したプリビルドコネクタにより、すべてのエンジニアリングデータを一元的に集約。
「カスタム SQL メトリクス」
組み込みのDORAビューの範囲を超えて、チーム固有のメトリクス、フィルター、カスタムダッシュボードを定義するために、正規化されたデータレイクをプレーンSQLでクエリします。
「認証情報ストレージの暗号化」
すべてのAPIトークンとOAuthキーは、お客様のセルフホスト型MySQLデータベースのみに保存されている自動生成されたキーを使用して、保存時に暗号化されます。
HostingerでApache DevLakeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。