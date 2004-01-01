Apache Supersetは、あらゆる技術レベルのユーザーがデータ探索を容易に行えるように設計された、エンタープライズ対応のビジネスインテリジェンスプラットフォームです。アナリストは、チャートやダッシュボードを構築するためのノーコードのドラッグ＆ドロップインターフェースを利用でき、エンジニアは、クエリ履歴、保存されたクエリ、結果のエクスポート機能を備えたフル機能のSQL IDEであるSQL Labを活用できます。Supersetは、SQLAlchemyを介して40以上のSQLデータベースやデータウェアハウスに接続し、データスタック全体にわたる統合された分析レイヤーを提供します。

VPSでSupersetをセルフホストすることで、ユーザー数やデータソースの制限がなく、シートごとのライセンスも不要になります。ビジネスデータはインフラストラクチャ内に留まり、コンプライアンス要件を満たします。このテンプレートに含まれるPostgreSQLとRedisは、本番環境に対応したパフォーマンスを実現するため、メタデータストレージとクエリキャッシュを処理します。