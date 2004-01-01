Apache Supersetの1クリックデプロイ
インタラクティブなダッシュボードの構築、データセットの探索、40以上のデータベースでのSQL分析の実行に対応した、現代的なオープンソースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。
Apache Superset向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Supersetの活用例
Apache Supersetは、あらゆる技術レベルのユーザーがデータ探索を容易に行えるように設計された、エンタープライズ対応のビジネスインテリジェンスプラットフォームです。アナリストは、チャートやダッシュボードを構築するためのノーコードのドラッグ＆ドロップインターフェースを利用でき、エンジニアは、クエリ履歴、保存されたクエリ、結果のエクスポート機能を備えたフル機能のSQL IDEであるSQL Labを活用できます。Supersetは、SQLAlchemyを介して40以上のSQLデータベースやデータウェアハウスに接続し、データスタック全体にわたる統合された分析レイヤーを提供します。
VPSでSupersetをセルフホストすることで、ユーザー数やデータソースの制限がなく、シートごとのライセンスも不要になります。ビジネスデータはインフラストラクチャ内に留まり、コンプライアンス要件を満たします。このテンプレートに含まれるPostgreSQLとRedisは、本番環境に対応したパフォーマンスを実現するため、メタデータストレージとクエリキャッシュを処理します。
Apache Supersetの主な機能
豊富な可視化ライブラリ
棒グラフ、折れ線グラフ、散布図、地理空間マップなど、数十種類のグラフタイプから選択し、データを明確に表現できます。
「SQL Lab IDE」
構文ハイライト、クエリ履歴、結果のエクスポート機能を備えたSQLクエリを作成・実行し、ノーコードダッシュボードと高度なデータ作業の橋渡しをします。
40以上のデータベースコネクタ
PostgreSQL、MySQL、Snowflake、BigQuery、Redshift、その他多数のデータベースに、統合されたSQLAlchemyベースのコネクタレイヤーを介して接続できます。
インタラクティブなダッシュボード
クロスフィルター、ドリルダウンナビゲーション、スケジュールされたメールレポートを備えたダッシュボードを作成し、関係者が常に最新のインサイトを得られるようにします。
ロールベースのアクセス制御
データセット、ダッシュボード、データソースにきめ細かな権限を割り当て、各チームがアクセスを許可されたもののみを表示できるようにします。
HostingerでApache Supersetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。