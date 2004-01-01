Pgwebは、Goで構築されたモダンなクロスプラットフォームのPostgreSQLデータベースブラウザであり、外部依存関係がゼロの単一バイナリとして配布されています。スキーマの閲覧、カスタムSQLクエリの実行、データのエクスポートのためのクリーンなウェブインターフェースを提供します。これは、従来のデータベース管理スイートの複雑さを伴いません。

VPSにPgwebをデプロイすると、チーム全体がHTTP基本認証で保護された、一元化された常にアクセス可能なデータベースブラウザを利用できます。これは、プライベートネットワーク上でPostgreSQLインスタンスと並行して動作し、開発者に生のデータベース認証情報を公開することなく、安全なアドホッククエリアクセスを提供します。