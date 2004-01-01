Pgwebのワンクリックインストールデプロイ
どのモダンなブラウザからでも、依存関係なしでデータベースを即座に探索できる、軽量なウェブベースのPostgreSQLブラウザです。
Pgweb向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pgwebの活用例
Pgwebは、Goで構築されたモダンなクロスプラットフォームのPostgreSQLデータベースブラウザであり、外部依存関係がゼロの単一バイナリとして配布されています。スキーマの閲覧、カスタムSQLクエリの実行、データのエクスポートのためのクリーンなウェブインターフェースを提供します。これは、従来のデータベース管理スイートの複雑さを伴いません。
VPSにPgwebをデプロイすると、チーム全体がHTTP基本認証で保護された、一元化された常にアクセス可能なデータベースブラウザを利用できます。これは、プライベートネットワーク上でPostgreSQLインスタンスと並行して動作し、開発者に生のデータベース認証情報を公開することなく、安全なアドホッククエリアクセスを提供します。
Pgwebの主な機能
ゼロ依存関係
シングルバイナリデプロイメントにより、ランタイムライブラリやシステムパッケージを必要とせず、数秒でPostgreSQLデータベースの参照を開始できます。
「複数セッションのサポート」
複数のPostgreSQLデータベースに同時に接続し、切り替えることで、環境間でデータを簡単に比較できます。
「データエクスポート」
テーブルとクエリ結果をCSV、JSON、またはXMLに直接エクスポートし、スプレッドシートやビジネスインテリジェンスツールで分析できます。
SSHトンネル接続
PostgreSQLポートを公開したり、ファイアウォールルールを変更したりすることなく、SSHトンネル経由でリモートデータベースに安全に接続できます。
「検索履歴」
以前に実行されたステートメントを自動的に追跡するため、複雑なクエリを再入力することなく素早く呼び出して再利用できます。
HostingerでPgwebを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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