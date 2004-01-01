1クリックインストールでのチェシャ猫AIデプロイ
本番環境に対応したAIエージェントフレームワーク。RAG、プラグイン、関数呼び出し機能を内蔵し、あらゆるLLMプロバイダーで利用可能です。
Cheshire Cat AI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cheshire Cat AIの活用例
Cheshire Cat AIは、マイクロサービスとして本番環境のAIエージェントを構築するためのオープンソースフレームワークです。メモリ、ツール、会話形式のために個別のライブラリを組み合わせる代わりに、CatはQdrantベクトルストア、プラグインシステム、イベントフック、関数呼び出しを内蔵したAPIファーストのランタイムを提供します。これにより、単一のバックエンドから同じエージェントでチャットボット、社内ツール、または顧客対応アシスタントを動かすことができます。
このフレームワークはモデルに依存せず、OpenAI、Anthropic、Ollama、およびセルフホスト型モデルを含む、LangChain互換のあらゆるLLMとエンベッダーで動作します。独自のVPSでセルフホストすることで、会話履歴、埋め込み、プラグインコードを完全に制御できます。また、チームでのデプロイメント向けにマルチユーザーサポートと詳細な権限設定も備わっています。
Cheshire Cat AIの主な機能
組み込みRAG
統合されたQdrantベクトルメモリは、ドキュメントを取り込み、関連するコンテキストを自動的に呼び出します。そのため、エージェントは一般的なモデルの知識からではなく、あなたのデータに基づいて回答します。
プラグインシステム
Pythonプラグインを管理パネルにドロップすることで、コアをフォークすることなくツール、フック、会話型フォームを追加できます。イメージを再構築する代わりに、実行時に動作を拡張します。
任意のLLMプロバイダー
管理UIからOpenAI、Anthropic、Ollama、およびその他のLangChain互換モデルを切り替えることで、ユースケースごとにコスト、レイテンシー、データレジデンシーのバランスを調整できます。
REST と WebSocket API
カスタマイズ可能なREST APIまたはWebSocket経由のチャットを通じて、エージェントを任意のフロントエンドに組み込むことができます。各トランスポートには個別のAPIキーが用意されており、きめ細かなアクセス制御を実現します。
「会話型フォーム」
Pydanticを基盤としたフォームを定義することで、予約や注文のような複数ステップの会話をガイドし、エージェントが対話を自然に保ちながら構造化されたデータを収集できるようにします。
HostingerでCheshire Cat AIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。