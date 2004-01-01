Cheshire Cat AIが最大70％オフ

1クリックインストールでのチェシャ猫AIデプロイ

本番環境に対応したAIエージェントフレームワーク。RAG、プラグイン、関数呼び出し機能を内蔵し、あらゆるLLMプロバイダーで利用可能です。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでのチェシャ猫AIデプロイ

Cheshire Cat AI向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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11,579
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Cheshire Cat AIの活用例

Cheshire Cat AIは、マイクロサービスとして本番環境のAIエージェントを構築するためのオープンソースフレームワークです。メモリ、ツール、会話形式のために個別のライブラリを組み合わせる代わりに、CatはQdrantベクトルストア、プラグインシステム、イベントフック、関数呼び出しを内蔵したAPIファーストのランタイムを提供します。これにより、単一のバックエンドから同じエージェントでチャットボット、社内ツール、または顧客対応アシスタントを動かすことができます。

このフレームワークはモデルに依存せず、OpenAI、Anthropic、Ollama、およびセルフホスト型モデルを含む、LangChain互換のあらゆるLLMとエンベッダーで動作します。独自のVPSでセルフホストすることで、会話履歴、埋め込み、プラグインコードを完全に制御できます。また、チームでのデプロイメント向けにマルチユーザーサポートと詳細な権限設定も備わっています。

早速申し込む
{name}の活用例

Cheshire Cat AIの主な機能

組み込みRAG

統合されたQdrantベクトルメモリは、ドキュメントを取り込み、関連するコンテキストを自動的に呼び出します。そのため、エージェントは一般的なモデルの知識からではなく、あなたのデータに基づいて回答します。

プラグインシステム

Pythonプラグインを管理パネルにドロップすることで、コアをフォークすることなくツール、フック、会話型フォームを追加できます。イメージを再構築する代わりに、実行時に動作を拡張します。

任意のLLMプロバイダー

管理UIからOpenAI、Anthropic、Ollama、およびその他のLangChain互換モデルを切り替えることで、ユースケースごとにコスト、レイテンシー、データレジデンシーのバランスを調整できます。

REST と WebSocket API

カスタマイズ可能なREST APIまたはWebSocket経由のチャットを通じて、エージェントを任意のフロントエンドに組み込むことができます。各トランスポートには個別のAPIキーが用意されており、きめ細かなアクセス制御を実現します。

「会話型フォーム」

Pydanticを基盤としたフォームを定義することで、予約や注文のような複数ステップの会話をガイドし、エージェントが対話を自然に保ちながら構造化されたデータを収集できるようにします。

HostingerでCheshire Cat AIを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

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