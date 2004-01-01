Cheshire Cat AIは、マイクロサービスとして本番環境のAIエージェントを構築するためのオープンソースフレームワークです。メモリ、ツール、会話形式のために個別のライブラリを組み合わせる代わりに、CatはQdrantベクトルストア、プラグインシステム、イベントフック、関数呼び出しを内蔵したAPIファーストのランタイムを提供します。これにより、単一のバックエンドから同じエージェントでチャットボット、社内ツール、または顧客対応アシスタントを動かすことができます。

このフレームワークはモデルに依存せず、OpenAI、Anthropic、Ollama、およびセルフホスト型モデルを含む、LangChain互換のあらゆるLLMとエンベッダーで動作します。独自のVPSでセルフホストすることで、会話履歴、埋め込み、プラグインコードを完全に制御できます。また、チームでのデプロイメント向けにマルチユーザーサポートと詳細な権限設定も備わっています。