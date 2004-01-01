Checkcleの1クリックインストール
公開ステータスページを備え、アップタイム、インフラストラクチャ、SSL追跡に対応したオープンソースのリアルタイム監視プラットフォームです。
Checkcle向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Checkcleの活用例
Checkcleは、DevOpsチームとシステム管理者に、ウェブサイト、API、サーバー、SSL証明書に対する統合された可視性を、単一のセルフホスト型ダッシュボードから提供するフルスタックの監視プラットフォームです。HTTP、TCP、DNS、pingエンドポイントに加え、LinuxおよびWindowsサーバーのメトリクス（CPU、RAM、ディスク、ネットワーク）をすべてリアルタイムで監視します。
モニターごとまたはユーザーごとに課金されるSaaS監視ツールとは異なり、独自のVPSでCheckcleをセルフホストすることで、無制限のモニター、完全なデータ所有権、および継続的な費用が発生しません。公開ステータスページと、Telegram、Slack、Discord、Email、Matrixを介したマルチチャネルアラート機能により、インシデント発生時にチームとユーザーに情報が提供されます。
Checkcleの主な機能
稼働状況モニタリング
HTTP、TCP、DNS、pingエンドポイントを、設定可能な間隔で監視し、応答時間を追跡し、ダウン時には即座にアラートを通知します。
サーバインフラメトリクス
LinuxおよびWindowsサーバーで、軽量なワンラインエージェントをインストールするだけで、CPU、RAM、ディスク、ネットワークの使用状況を追跡できます。
SSLとドメイントラッキング
SSL証明書の有効期限とドメインのステータスを監視し、有効期限切れや設定ミスによる予期せぬ停止を防ぎます。
公開ステータスページ
カスタマイズ可能な公開ステータスページを通じて、ユーザーや関係者とライブ運用状況を共有します。
マルチチャネルアラート
カスタマイズ可能なアラートテンプレートを使用して、Telegram、Slack、Discord、Eメール、Matrixにインシデント通知を送信します。
HostingerでCheckcleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。