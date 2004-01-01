Checkcleは、DevOpsチームとシステム管理者に、ウェブサイト、API、サーバー、SSL証明書に対する統合された可視性を、単一のセルフホスト型ダッシュボードから提供するフルスタックの監視プラットフォームです。HTTP、TCP、DNS、pingエンドポイントに加え、LinuxおよびWindowsサーバーのメトリクス（CPU、RAM、ディスク、ネットワーク）をすべてリアルタイムで監視します。

モニターごとまたはユーザーごとに課金されるSaaS監視ツールとは異なり、独自のVPSでCheckcleをセルフホストすることで、無制限のモニター、完全なデータ所有権、および継続的な費用が発生しません。公開ステータスページと、Telegram、Slack、Discord、Email、Matrixを介したマルチチャネルアラート機能により、インシデント発生時にチームとユーザーに情報が提供されます。