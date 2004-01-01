ManageIQの1クリックインストール
仮想マシン、コンテナ、ネットワーク、ストレージ向けのハイブリッドクラウド管理プラットフォーム（オープンソース）です。
ManageIQ向けVPSプランの料金表
ManageIQの活用例
ManageIQは、Red Hat CloudFormsのアップストリームプロジェクトであるオープンソースのクラウド管理およびオーケストレーションプラットフォームで、仮想マシン、コンテナ、パブリッククラウド、ネットワークにわたる運用を単一のコンソールで統合します。VMware、Red Hat Virtualization、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloudなどのインフラストラクチャを検出し、その上にポリシー、自動化、チャージバックを適用します。
ManageIQをセルフホストすることで、インベントリデータ、自動化ワークフロー、ポリシー定義を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持でき、ノードごとのライセンス料はかかりません。オールインワンコンテナには、アプライアンス、PostgreSQLデータベース、memcachedがバンドルされており、単一のデプロイからプラットフォーム全体を評価できます。
ManageIQの主な機能
ハイブリッドクラウド インベントリ
1つのコンソールから、VMware、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloud 全体で、VM、コンテナ、ネットワーク、ストレージを検出および追跡します。
ポリシーおよび準拠
すべてのマネージドプロバイダーにわたって、ドリフトを自動的に検出し、タグ付けを適用し、非準拠のワークロードを修復するポリシーを定義します。
エンジン自動化
イベント駆動型Ruby自動化、Ansibleプレイブック、承認ワークフローを実行し、大規模にリソースのプロビジョニング、廃止、再構成を行います。
セルフサービス カタログ
チームがチケットを起票することなくVM、コンテナ、またはスタックをリクエストできるよう、クォータと承認機能付きのサービスカタログを公開します。
チャージバックおよび課金
CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークの使用量に基づいた料金プランで、インフラストラクチャコストをテナント、プロジェクト、または部門に割り当てます。
REST API および CLI
バージョン管理されたREST APIまたはmiqcliコマンドラインからすべてのコンソールアクションを駆動し、GitOpsスタイルのインフラストラクチャワークフローを実現します。
HostingerでManageIQを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。