ManageIQは、Red Hat CloudFormsのアップストリームプロジェクトであるオープンソースのクラウド管理およびオーケストレーションプラットフォームで、仮想マシン、コンテナ、パブリッククラウド、ネットワークにわたる運用を単一のコンソールで統合します。VMware、Red Hat Virtualization、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloudなどのインフラストラクチャを検出し、その上にポリシー、自動化、チャージバックを適用します。

ManageIQをセルフホストすることで、インベントリデータ、自動化ワークフロー、ポリシー定義を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持でき、ノードごとのライセンス料はかかりません。オールインワンコンテナには、アプライアンス、PostgreSQLデータベース、memcachedがバンドルされており、単一のデプロイからプラットフォーム全体を評価できます。