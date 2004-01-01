ManageIQが最大65％オフ

ManageIQの1クリックインストール

仮想マシン、コンテナ、ネットワーク、ストレージ向けのハイブリッドクラウド管理プラットフォーム（オープンソース）です。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
4,069/月
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30日間の返金保証付き
ManageIQの1クリックインストール

ManageIQ向けVPSプランの料金表

KVM 8
24ヶ月の通常価格277,896円のところ、97,656円でご提供中。更新時の価格は7,829円/月になります。
11,579
65％オフ！
4,069/月
KVM 8
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4,069/月
24ヶ月の通常価格277,896円のところ、97,656円でご提供中。更新時の価格は7,829円/月になります。
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

ManageIQの活用例

ManageIQは、Red Hat CloudFormsのアップストリームプロジェクトであるオープンソースのクラウド管理およびオーケストレーションプラットフォームで、仮想マシン、コンテナ、パブリッククラウド、ネットワークにわたる運用を単一のコンソールで統合します。VMware、Red Hat Virtualization、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloudなどのインフラストラクチャを検出し、その上にポリシー、自動化、チャージバックを適用します。

ManageIQをセルフホストすることで、インベントリデータ、自動化ワークフロー、ポリシー定義を、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持でき、ノードごとのライセンス料はかかりません。オールインワンコンテナには、アプライアンス、PostgreSQLデータベース、memcachedがバンドルされており、単一のデプロイからプラットフォーム全体を評価できます。

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{name}の活用例

ManageIQの主な機能

ハイブリッドクラウド インベントリ

1つのコンソールから、VMware、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloud 全体で、VM、コンテナ、ネットワーク、ストレージを検出および追跡します。

ポリシーおよび準拠

すべてのマネージドプロバイダーにわたって、ドリフトを自動的に検出し、タグ付けを適用し、非準拠のワークロードを修復するポリシーを定義します。

エンジン自動化

イベント駆動型Ruby自動化、Ansibleプレイブック、承認ワークフローを実行し、大規模にリソースのプロビジョニング、廃止、再構成を行います。

セルフサービス カタログ

チームがチケットを起票することなくVM、コンテナ、またはスタックをリクエストできるよう、クォータと承認機能付きのサービスカタログを公開します。

チャージバックおよび課金

CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークの使用量に基づいた料金プランで、インフラストラクチャコストをテナント、プロジェクト、または部門に割り当てます。

REST API および CLI

バージョン管理されたREST APIまたはmiqcliコマンドラインからすべてのコンソールアクションを駆動し、GitOpsスタイルのインフラストラクチャワークフローを実現します。

HostingerでManageIQを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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