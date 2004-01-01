ワンクリックインストールでのShinyProxyデプロイ
組み込み認証機能を備え、Shiny、Dash、Streamlit、その他のデータアプリをデプロイするためのオープンソースサーバー。
ShinyProxy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ShinyProxyの活用例
ShinyProxyは、Open Analyticsが構築したオープンソースサーバーで、R Shiny、Python Dash、Streamlit、Jupyter、RStudio、その他多くのフレームワークで書かれたインタラクティブなデータアプリケーションをホストします。各ユーザーセッションを隔離されたDockerコンテナで起動し、HTTPおよびWebSocketトラフィックをブラウザにプロキシすることで、すべての訪問者が共有状態を汚染することなくクリーンな環境を得られます。
独自のVPSでShinyProxyをセルフホストすることで、独自のモデル、データセット、ダッシュボードを自社の境界内に保持しつつ、シートごとのライセンスやベンダーロックインなしで、認証、グループベースのアクセス制御、使用状況ログといったエンタープライズ機能をチームに提供します。
ShinyProxyの主な機能
ユーザーごとのコンテナ
各セッションは独自のDockerコンテナを生成するため、ユーザーが状態、セッション、またはコンピューティングリソースを共有することはありません。
マルチフレームワークサポート
R Shiny、Python Dash、Streamlit、Jupyter、RStudio Server、VSCode、その他コンテナとしてパッケージ化されたあらゆるウェブアプリをホストできます。
プラガブル認証
LDAP、OpenID Connect、SAML、Keycloak、またはソーシャルログインを統合し、グループベースのアクセス制御でアプリへのアクセスを制限します。
使用状況分析
組み込みイベントログは、キャパシティプランニングと監査のために、アプリの起動、継続時間、アクティブセッションを追跡します。
WebSocketストリーミング
ネイティブWebSocketとHTTP/2プロキシにより、インタラクティブなShinyおよびDashアプリは、高負荷時でも応答性を維持します。
「管理者ダッシュボード」
ライブ管理ビューは、実行中のコンテナを表示し、オペレーターがアクティビティを検査できるようにし、必要に応じてセッションを停止します。
HostingerでShinyProxyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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