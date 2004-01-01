ShinyProxyは、Open Analyticsが構築したオープンソースサーバーで、R Shiny、Python Dash、Streamlit、Jupyter、RStudio、その他多くのフレームワークで書かれたインタラクティブなデータアプリケーションをホストします。各ユーザーセッションを隔離されたDockerコンテナで起動し、HTTPおよびWebSocketトラフィックをブラウザにプロキシすることで、すべての訪問者が共有状態を汚染することなくクリーンな環境を得られます。

独自のVPSでShinyProxyをセルフホストすることで、独自のモデル、データセット、ダッシュボードを自社の境界内に保持しつつ、シートごとのライセンスやベンダーロックインなしで、認証、グループベースのアクセス制御、使用状況ログといったエンタープライズ機能をチームに提供します。