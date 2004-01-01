SillyTavernの1クリックデプロイ
数十のテキスト、画像、音声AIバックエンドを単一のチャットインターフェースに統合する、パワーユーザー向けLLMフロントエンドです。
SillyTavern向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SillyTavernの活用例
SillyTavernは、OpenAI、Anthropic Claude、OpenRouter、KoboldAI、Mistral、NovelAI、およびローカルホスト型モデルを含む、ほぼすべての主要なLLMバックエンドでAIキャラクターとチャットできる、パワーユーザー向けのオープンソースのローカルインターフェースです。ベンダー固有のチャットアプリとは異なり、キャラクター主導の会話、長文ロールプレイ、クリエイティブライティングに焦点を当てており、プロンプト、サンプリングパラメーター、コンテキスト処理を詳細に制御できます。
自分のVPSでSillyTavernをセルフホストすることで、すべてのチャットログ、キャラクターカード、およびローアブックがアカウントにプライベートに保たれ、プロバイダーを自由に切り替えることができ、ホスト型サービスによって課される会話制限やコンテンツフィルターがなくなります。外部モデルのAPIキーは、サードパーティのUIに貼り付けられるのではなく、自分のサーバーに保持されます。
SillyTavernの主な機能
マルチバックエンドサポート
OpenAI、Claude、OpenRouter、KoboldAI、Mistral、NovelAI、およびローカルモデルサーバーを、プロバイダーごとに個別のクライアントを切り替えることなく、単一のインターフェースを通じて接続します。
キャラクターカード
ペルソナ、会話例、性格特性を含み、一貫したキャラクターらしい応答を促すPNG埋め込みのキャラクターカードをインポート、編集、共有します。
「グループチャット」
1つのスレッドで複数のAIキャラクターと会話を行い、ターン順序とキャラクターごとの生成設定を構成することで、分岐する物語に対応します。
ワールド情報とロアブック
関連するキーワードが出現した場合にのみ、背景の伝承、場所の詳細、繰り返し現れる事実をプロンプトに注入し、長い物語におけるコンテキストウィンドウを効率的に保ちます。
拡張機能エコシステム
Stable DiffusionやComfyUIによる画像生成、テキスト読み上げ音声、要約、ベクターストレージ、そして数十種類のコミュニティ拡張機能を連携させます。
完全なプロンプト制御
システムプロンプト、指示テンプレート、サンプラーパラメーター、コンテキストの書式設定を直接編集し、上級ユーザーが生のAPIから得られるのと同じ制御を提供します。
HostingerでSillyTavernを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。