SillyTavernは、OpenAI、Anthropic Claude、OpenRouter、KoboldAI、Mistral、NovelAI、およびローカルホスト型モデルを含む、ほぼすべての主要なLLMバックエンドでAIキャラクターとチャットできる、パワーユーザー向けのオープンソースのローカルインターフェースです。ベンダー固有のチャットアプリとは異なり、キャラクター主導の会話、長文ロールプレイ、クリエイティブライティングに焦点を当てており、プロンプト、サンプリングパラメーター、コンテキスト処理を詳細に制御できます。

自分のVPSでSillyTavernをセルフホストすることで、すべてのチャットログ、キャラクターカード、およびローアブックがアカウントにプライベートに保たれ、プロバイダーを自由に切り替えることができ、ホスト型サービスによって課される会話制限やコンテンツフィルターがなくなります。外部モデルのAPIキーは、サードパーティのUIに貼り付けられるのではなく、自分のサーバーに保持されます。