Difyの1クリック導入
AIワークフロー、RAGパイプライン、チャットボットを視覚的に構築するためのオープンソースのLLMアプリケーションプラットフォームです。
Dify向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Difyの活用例
Difyは、世界で最も人気のあるオープンソースのLLMアプリケーション開発プラットフォームです。AIワークフロー、RAGパイプライン、AIエージェント、チャットボットアプリケーションを構築するためのビジュアルインターフェースを提供します。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Ollama経由のローカルモデルを含む100以上のLLMプロバイダーをサポートしており、Difyを使用すると、チームは複雑なオーケストレーションコードを記述することなく、本番環境レベルのAIアプリケーションをプロトタイプ作成し、デプロイできます。
独自のVPSでDifyをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、埋め込み、会話、APIキーが完全に管理下に置かれることが保証されます。このデプロイメントには、セマンティック検索用の組み込みWeaviateベクターデータベース、サンドボックス化されたコード実行、安全なAIアプリケーション開発のためのSSRF保護が含まれています。
Difyの主な機能
「ビジュアルワークフローエディター」
LLM呼び出し、API連携、条件ロジックをドラッグ＆ドロップで連結し、複雑なAIパイプラインを構築できます。
RAG パイプライン
ドキュメントを取り込み、埋め込みを生成し、組み込みのWeaviateベクターデータベースを使用して関連する知識を検索します。
AIエージェントフレームワーク
ウェブ検索、コード実行、外部API向けのツール呼び出し機能を備えた自律型エージェントを作成します。
100以上のLLMプロバイダー
OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、およびローカルモデルに、Ollamaを介してモデルの負荷分散とフォールバック機能で接続します。
サンドボックス化されたコード実行
PythonとJavaScriptを、SSRF保護機能を内蔵した隔離された環境で安全に実行します。
プロンプトエンジニアリングスタジオ
ロギングとトレースに対応した可観測性ダッシュボードで、プロンプトの設計、バージョン管理、A/Bテストを行います。
HostingerでDifyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。