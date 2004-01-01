Difyは、世界で最も人気のあるオープンソースのLLMアプリケーション開発プラットフォームです。AIワークフロー、RAGパイプライン、AIエージェント、チャットボットアプリケーションを構築するためのビジュアルインターフェースを提供します。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Ollama経由のローカルモデルを含む100以上のLLMプロバイダーをサポートしており、Difyを使用すると、チームは複雑なオーケストレーションコードを記述することなく、本番環境レベルのAIアプリケーションをプロトタイプ作成し、デプロイできます。

独自のVPSでDifyをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、埋め込み、会話、APIキーが完全に管理下に置かれることが保証されます。このデプロイメントには、セマンティック検索用の組み込みWeaviateベクターデータベース、サンドボックス化されたコード実行、安全なAIアプリケーション開発のためのSSRF保護が含まれています。