Keycloakの1クリックデプロイ
SSOやOAuth2やSAMLに対応したエンタープライズグレードのID / アクセス管理（オープンソース）です。
Keycloak向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Keycloakの活用例
Keycloakは、Red Hatが開発し、CNCFに採択された実績のあるオープンソースのIDおよびアクセス管理プラットフォームです。シングルサインオン、多要素認証、ソーシャルログイン、LDAP/Active Directoryフェデレーション、ロールベースアクセス制御に対応しており、デプロイするすべてのアプリケーションにカスタム認証システムを構築する必要がなくなります。
独自のVPSでKeycloakをセルフホストすることで、機密性の高いユーザー認証情報とセッションデータの完全な所有権が得られ、クラウドIAMサービスのユーザーごとの料金を回避できます。このデプロイは、本番環境レベルの永続性のためにPostgreSQLを使用しており、初日から実際のワークロードを保護するのに適しています。
Keycloakの主な機能
シングルサインオン
ユーザーは一度認証するだけで、資格情報を再入力することなく、接続されているすべてのアプリケーションにアクセスできるようになり、手間を軽減し、セキュリティ体制を向上させます。
「多要素認証」
アプリケーションを変更することなく、OTP、WebAuthn、カスタム認証器を任意のログインフローに追加します。
ID連携
Google、GitHub、Azure AD、または任意のOIDC/SAMLプロバイダーに認証を委任しながら、ユーザーデータベースを一元管理します。
ユーザーフェデレーション
既存のLDAPまたはActive Directoryサーバーから、ディレクトリを移行することなくユーザーを同期および認証します。
きめ細かい認可
マルチテナントデプロイメント向けに、複数の分離されたレルム全体で、役割、グループ、およびリソースレベルの権限を定義します。
HostingerでKeycloakを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。