Keycloakは、Red Hatが開発し、CNCFに採択された実績のあるオープンソースのIDおよびアクセス管理プラットフォームです。シングルサインオン、多要素認証、ソーシャルログイン、LDAP/Active Directoryフェデレーション、ロールベースアクセス制御に対応しており、デプロイするすべてのアプリケーションにカスタム認証システムを構築する必要がなくなります。

独自のVPSでKeycloakをセルフホストすることで、機密性の高いユーザー認証情報とセッションデータの完全な所有権が得られ、クラウドIAMサービスのユーザーごとの料金を回避できます。このデプロイは、本番環境レベルの永続性のためにPostgreSQLを使用しており、初日から実際のワークロードを保護するのに適しています。