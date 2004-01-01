Shoutrrrの1クリックデプロイ
X、Bluesky、LinkedIn向けのオープンソース・セルフホスト型ソーシャルメディアスケジューラー — 一度作成すれば、あらゆるプラットフォームに公開できます。
Shoutrrr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shoutrrrの活用例
Shoutrrrは、Buffer、Typefully、Hootsuiteのセルフホスト型代替として構築されたオープンソースのソーシャルメディア投稿予約ツールです。単一のダッシュボードから、X（Twitter）、Bluesky、LinkedInに一度投稿を作成しキューに入れることができ、ネットワークごとの文字数制限処理、OAuthベースのアカウント接続、およびバックグラウンドでスケジュール通りに投稿を公開する組み込みワーカーを備えています。
VPSでShoutrrrをセルフホストすることで、下書き、スケジュールされたキュー、接続されたソーシャルアカウントを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。シートごとの料金、投稿クォータ、コンテンツ戦略への第三者アクセスは不要です。デフォルトのSQLite構成は単一のコンテナで実行され、永続ボリュームによりアップロードとデータは再デプロイ後も存続します。
Shoutrrrの主な機能
マルチネットワーク公開
投稿を一度作成し、X、Bluesky、LinkedInに同時に公開できます。プラットフォームごとの文字数制限とプレビュー表示に対応しています。
「バックグラウンドスケジューラ」
組み込みのキューワーカーとcronスケジューラーは、ブラウザタブを開いたままにすることなく、予定された時刻に投稿を公開します。
「OAuth アカウント連携」
XとLinkedInをOAuth 2.0経由で、そしてBlueskyをアプリパスワード経由で接続します — 認証情報とトークンは、お客様自身のデプロイメント内に保持されます。
デフォルトのSQLite
SQLiteをストレージとして単一のコンテナで提供されます。外部データベースやキャッシュの管理は不要で、オプションでPostgresやRedisへのアップグレードも可能です。
「エンゲージメント指標」
組み込みのメトリクスは、投稿のパフォーマンスを時系列で把握し、外部の分析ツールなしでネットワークを比較し、戦略を洗練させることができます。
HostingerでShoutrrrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。