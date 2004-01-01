Shoutrrrは、Buffer、Typefully、Hootsuiteのセルフホスト型代替として構築されたオープンソースのソーシャルメディア投稿予約ツールです。単一のダッシュボードから、X（Twitter）、Bluesky、LinkedInに一度投稿を作成しキューに入れることができ、ネットワークごとの文字数制限処理、OAuthベースのアカウント接続、およびバックグラウンドでスケジュール通りに投稿を公開する組み込みワーカーを備えています。

VPSでShoutrrrをセルフホストすることで、下書き、スケジュールされたキュー、接続されたソーシャルアカウントを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。シートごとの料金、投稿クォータ、コンテンツ戦略への第三者アクセスは不要です。デフォルトのSQLite構成は単一のコンテナで実行され、永続ボリュームによりアップロードとデータは再デプロイ後も存続します。