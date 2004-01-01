Maputnikをワンクリックインストールでデプロイ。
MapLibreおよびMapbox GL JSONマップスタイル用の、無料でオープンなビジュアルエディターで、開発者と地図製作者向けに作られています。
Maputnik向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Maputnikの活用例
Maputnikは、ウェブおよびモバイルアプリケーション向けのベクタータイルベースマップを設計するために使用される、MapLibre GLスタイル仕様の標準的なオープンソースのビジュアルエディターです。JSONを手動で編集する代わりに、実際のMapLibre GLプレビューと同期されたライブWYSIWYGエディターを通じて、レイヤー、ペイントプロパティ、式、フィルターを構成します。
独自のVPSでMaputnikをセルフホストすることで、maplibre.orgの公開デモに依存するのではなく、独自のインフラストラクチャ内にプロプライエタリなスタイルファイル、タイルサーバーのURL、およびAPIキーを保持できます。デプロイメントは、公式のMaputnikバイナリによって提供される単一の静的フロントエンドとして出荷されるため、設計作業は外部のマップサービスへの依存なしにブラウザ側で完全に実行されます。
Maputnikの主な機能
「WYSIWYG スタイルエディター」
MapLibreおよびMapbox GL JSONスタイルを、レイヤー、色、フォント、ズームレベルに応じた表現を調整するたびに更新されるライブマッププレビューで視覚的に編集できます。
スタイル仕様の完全網羅
MapLibre GLスタイルスペックのあらゆるレイヤータイプ — 塗りつぶし、線、シンボル、ラスター、陰影起伏、ヒートマップ — に対応しており、ペイントおよびレイアウトプロパティのタイプに応じた入力が可能です。
データドリブンな表現
フィルター式とプロパティ式をインライン検証で構築およびデバッグすることで、スタイルはフィーチャー属性、ズームレベル、およびランタイム状態に反応できるようになります。
ベクタータイルインスペクター
ベクタータイルソースをレイヤーごとに検査し、どのフィーチャとプロパティが利用可能かを正確に確認してから、スタイルにバインドします。
スタイルのインポートとエクスポート
URLからスタイルを読み込み、JSONをアップロードし、またはクリップボードから貼り付けた後、MapLibre GL JSまたはネイティブSDKに組み込み可能な完成したスタイルファイルをエクスポートします。
カスタムタイルソース
エディターを独自のベクターまたはラスタータイルエンドポイント、OpenMapTiles、またはMBTilesサーバーに向け、アプリが実際に提供するデータに対してスタイルをデザインします。
HostingerでMaputnikを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。