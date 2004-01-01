Maputnikは、ウェブおよびモバイルアプリケーション向けのベクタータイルベースマップを設計するために使用される、MapLibre GLスタイル仕様の標準的なオープンソースのビジュアルエディターです。JSONを手動で編集する代わりに、実際のMapLibre GLプレビューと同期されたライブWYSIWYGエディターを通じて、レイヤー、ペイントプロパティ、式、フィルターを構成します。

独自のVPSでMaputnikをセルフホストすることで、maplibre.orgの公開デモに依存するのではなく、独自のインフラストラクチャ内にプロプライエタリなスタイルファイル、タイルサーバーのURL、およびAPIキーを保持できます。デプロイメントは、公式のMaputnikバイナリによって提供される単一の静的フロントエンドとして出荷されるため、設計作業は外部のマップサービスへの依存なしにブラウザ側で完全に実行されます。