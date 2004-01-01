SnappyMailの1クリックインストール
どのブラウザからでもIMAPメールアカウントにアクセスできる、追跡や広告のない軽量なセルフホスト型ウェブメールクライアントです。
SnappyMail向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SnappyMailの活用例
SnappyMailは、クリーンなブラウザインターフェースを通じて任意のIMAPメールアカウントにアクセスできる、モダンで軽量なウェブメールクライアントです。これはRainLoopのメンテナンスされたフォークであり、パフォーマンスのために再構築されています。JavaScriptのペイロードはオリジナルよりも約66％小さく、低速な接続でも読み込み時間が速いことを意味します。SnappyMailは、複数のIMAPアカウント、PGP暗号化、Sieveメールフィルター、ダークモード、およびフルキーボードナビゲーションをサポートしています。
VPSでSnappyMailをセルフホストすることで、サードパーティのテレメトリー、広告、外部サービスからのアカウントを必要としないプライベートなブラウザベースのメールクライアントを自身のインフラストラクチャに配置できます。メールの認証情報はサーバーにのみ保存され、VPSと既存のメールプロバイダーとの間でのみ送信されます。
SnappyMailの主な機能
複数のIMAPアカウント
1つのSnappyMailセッションから、Gmail、Outlook、Fastmail、またはセルフホスト型メールサーバーなど、任意の数のIMAPアカウントを接続したり、切り替えたりできます。
PGP 暗号化
メールクライアントの拡張機能をインストールしたり、インターフェース外でキーを管理したりすることなく、ブラウザで直接PGP暗号化メッセージを作成し、読み込むことができます。
「Sieveフィルタエディタ」
SnappyMailで直接、サーバーサイドのSieveメールフィルタリングルールを作成・管理することで、クライアントサイドのルールなしでフォルダの並べ替えやメッセージ処理を自動化できます。
追跡や広告なし
SnappyMailにはアナリティクス、ソーシャルメディアボタン、サードパーティスクリプトは一切含まれていません。メールコンテンツとメタデータは、お客様のインフラストラクチャ内に完全に留まります。
ダークモードとテーマ
組み込みのダークモードと複数のテーマオプションにより、ユーザーはブラウザ拡張機能やカスタムCSSの上書きなしでインターフェースをパーソナライズできます。
HostingerでSnappyMailを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。