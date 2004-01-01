SnappyMailは、クリーンなブラウザインターフェースを通じて任意のIMAPメールアカウントにアクセスできる、モダンで軽量なウェブメールクライアントです。これはRainLoopのメンテナンスされたフォークであり、パフォーマンスのために再構築されています。JavaScriptのペイロードはオリジナルよりも約66％小さく、低速な接続でも読み込み時間が速いことを意味します。SnappyMailは、複数のIMAPアカウント、PGP暗号化、Sieveメールフィルター、ダークモード、およびフルキーボードナビゲーションをサポートしています。

VPSでSnappyMailをセルフホストすることで、サードパーティのテレメトリー、広告、外部サービスからのアカウントを必要としないプライベートなブラウザベースのメールクライアントを自身のインフラストラクチャに配置できます。メールの認証情報はサーバーにのみ保存され、VPSと既存のメールプロバイダーとの間でのみ送信されます。