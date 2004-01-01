Directusは、柔軟なオープンソースのヘッドレスCMSであり、任意のSQLデータベース上で動作し、動的なRESTおよびGraphQL APIを即座に提供するとともに、直感的な管理インターフェースも備えています。厳格なコンテンツ構造を課すCMSプラットフォームとは異なり、Directusはアプリケーションが必要とする方法でデータを正確にモデル化し、その後、コード不要で完全なAPIを自動的に生成します。

独自のVPSでDirectusをセルフホストすることで、コンテンツ、メディアアセット、ユーザーデータを完全に管理下に置くことができます。シートごとの料金、APIレート制限、ベンダーロックインのリスクを回避しながら、カスタム拡張機能、Webhook、およびワークフローに合わせた統合機能でプラットフォームを拡張する柔軟性を得られます。