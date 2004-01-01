1クリックインストールでのDirectusデプロイ
自動生成されたRESTおよびGraphQL APIを備え、任意のSQLデータベースをラップするオープンソースのヘッドレスCMS
Directus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Directusの活用例
Directusは、柔軟なオープンソースのヘッドレスCMSであり、任意のSQLデータベース上で動作し、動的なRESTおよびGraphQL APIを即座に提供するとともに、直感的な管理インターフェースも備えています。厳格なコンテンツ構造を課すCMSプラットフォームとは異なり、Directusはアプリケーションが必要とする方法でデータを正確にモデル化し、その後、コード不要で完全なAPIを自動的に生成します。
独自のVPSでDirectusをセルフホストすることで、コンテンツ、メディアアセット、ユーザーデータを完全に管理下に置くことができます。シートごとの料金、APIレート制限、ベンダーロックインのリスクを回避しながら、カスタム拡張機能、Webhook、およびワークフローに合わせた統合機能でプラットフォームを拡張する柔軟性を得られます。
Directusの主な機能
自動生成API
作成するすべてのデータモデルは、RESTおよびGraphQLエンドポイントを即座に生成し、手動でのAPI開発作業を不要にします。
直感的な管理インターフェース
非技術系のユーザーは、コードに触れることなく、洗練されたインターフェースを通じてコンテンツ、メディア、構造化データを管理できます。
役割ベースの権限
役割、コレクション、フィールドごとに詳細なアクセスルールを定義し、誰がどのデータを読み書きできるかを正確に制御します。
リアルタイムサブスクリプション
WebSocketベースのサブスクリプションにより、クライアントアプリケーションはポーリングなしでデータ変更に即座に反応できます。
拡張可能な建築・設計
カスタムフック、モジュール、ディスプレイコンポーネントを使用すると、Directusをあらゆるコンテンツワークフローや統合要件に合わせてカスタマイズできます。
HostingerでDirectusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。