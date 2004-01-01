Stumpは、Rustで構築された、コミック、マンガ、電子書籍向けの高速なオープンソースメディアサーバーです。EPUB、PDF、CBZ、CBR形式のライブラリを、内蔵リーダー付きの閲覧可能なウェブインターフェースに整理し、互換性のある電子書籍リーダーやアプリがコレクションを直接ストリーミングできるようにOPDSカタログを公開します。KoboとKoReaderの同期機能により、手動でブックマークを設定することなく、デバイス間で読書進捗を同期できます。

VPSでStumpをセルフホストすることで、サードパーティのクラウドサービスにファイルをアップロードすることなく、どこからでも、どのデバイスからでもライブラリ全体にアクセスできます。Rustベースのサーバーは最小限のリソースで動作するため、エントリーレベルのVPSプランでも実用的です。