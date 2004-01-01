1クリックインストールでStumpデプロイ
OPDSサポート、電子書籍リーダー同期、ウェブリーダー内蔵のセルフホスト型コミック・漫画・電子書籍サーバーです。
Stump向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Stumpの活用例
Stumpは、Rustで構築された、コミック、マンガ、電子書籍向けの高速なオープンソースメディアサーバーです。EPUB、PDF、CBZ、CBR形式のライブラリを、内蔵リーダー付きの閲覧可能なウェブインターフェースに整理し、互換性のある電子書籍リーダーやアプリがコレクションを直接ストリーミングできるようにOPDSカタログを公開します。KoboとKoReaderの同期機能により、手動でブックマークを設定することなく、デバイス間で読書進捗を同期できます。
VPSでStumpをセルフホストすることで、サードパーティのクラウドサービスにファイルをアップロードすることなく、どこからでも、どのデバイスからでもライブラリ全体にアクセスできます。Rustベースのサーバーは最小限のリソースで動作するため、エントリーレベルのVPSプランでも実用的です。
Stumpの主な機能
EPUB、PDF、CBZ/CBRサポート
コミック、マンガ、PDF、電子書籍を、各フォーマットに最適化されたレスポンシブな内蔵リーダーで、ブラウザで直接読むことができます。
OPDSカタログ対応
OPDSおよびOPDSページストリーミングを介してライブラリを公開し、Moon+ Reader、Kybook、Panelsなどの互換性のあるアプリがコレクションを閲覧およびストリーミングできるようにします。
KoboとKoReaderの同期
Kobo電子書籍リーダーとKoReaderで、読書の進捗とブックマークを自動的に同期し、すべてのデバイスで読書位置を常に一貫させます。
「きめ細かいアクセス制御」
複数のユーザーアカウントをロールベースの権限で管理し、各ユーザーがどのライブラリにアクセスでき、何を変更できるかを制御します。
コレクションと読書リスト
シリーズをコレクションに整理し、順序付けられた読書リストをキュレーションして、読者を複数巻のシリーズやクロスオーバーアークに導きます。
HostingerでStumpを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。