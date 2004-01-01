TrailBaseは、Rust、SQLite、Wasmtime上に構築された、サブミリ秒の単一実行ファイル型Firebase代替です。型安全なRESTおよびリアルタイムAPI、OAuth2プロバイダーによるJWTベースの認証、カスタムサーバーロジック用の組み込みWebAssemblyランタイム、そして洗練された管理ダッシュボードを1つのバイナリにまとめます。そのため、完全なバックエンドは、外部データベースを運用することなく、単一のプロセスとして提供されます。

独自のVPSでTrailBaseをセルフホストすることで、ユーザーレコード、アプリケーションデータ、認証トークンを完全に管理下に置くことができ、リクエストごとのBaaS料金を排除し、ローカルのSQLiteストレージにより予測可能なレイテンシを提供します。TypeScript、Dart、Python、Rust、Go、Swift、Kotlin、C#用のクライアントSDKは、ウェブおよびモバイルアプリとの統合を容易にします。