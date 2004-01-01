TrailBaseの1クリックインストール
型安全なAPI、リアルタイムサブスクリプション、認証、管理UIを備えたオープンソースのFirebase代替を、単一の実行可能ファイルで提供します。
TrailBase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TrailBaseの活用例
TrailBaseは、Rust、SQLite、Wasmtime上に構築された、サブミリ秒の単一実行ファイル型Firebase代替です。型安全なRESTおよびリアルタイムAPI、OAuth2プロバイダーによるJWTベースの認証、カスタムサーバーロジック用の組み込みWebAssemblyランタイム、そして洗練された管理ダッシュボードを1つのバイナリにまとめます。そのため、完全なバックエンドは、外部データベースを運用することなく、単一のプロセスとして提供されます。
独自のVPSでTrailBaseをセルフホストすることで、ユーザーレコード、アプリケーションデータ、認証トークンを完全に管理下に置くことができ、リクエストごとのBaaS料金を排除し、ローカルのSQLiteストレージにより予測可能なレイテンシを提供します。TypeScript、Dart、Python、Rust、Go、Swift、Kotlin、C#用のクライアントSDKは、ウェブおよびモバイルアプリとの統合を容易にします。
TrailBaseの主な機能
型安全なAPI
「管理UI」でコレクションを定義すると、TrailBaseはJSONスキーマを使用して型安全なRESTエンドポイントを自動生成し、脆弱な手書きのCRUDコードを排除します。
「リアルタイムサブスクリプション」
プッシュベースのリアルタイムAPIにより、クライアントはレコードの変更を購読し、ポーリングなしで同期を維持できます。これは、共同作業やライブ更新アプリに最適です。
WebAssembly ランタイム
JavaScript、Rust、またはGoで記述されたカスタムサーバーサイドロジックを、サンドボックス化されたWASMコンポーネントとして実行します。サーバーを再構築または再起動する必要はありません。
組み込み認証
メール/パスワードでのサインアップに加え、GoogleやDiscordなどのOAuth2プロバイダーも、JWTとリフレッシュトークンを使用してすぐに利用できます。個別のIDサービスは不要です。
「管理者ダッシュボード」
バンドルされたウェブUIを使用すると、SQLやRESTコールを手動で記述することなく、テーブルの管理、レコードの閲覧、認証の設定、ログの検査を行うことができます。
SQLite上の単一バイナリ
すべてがSQLiteをバックエンドとする単一のRust実行ファイルで動作します。そのため、デプロイはシンプルに保たれ、クエリは個別のデータベースサーバーなしで高速に実行されます。
HostingerでTrailBaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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