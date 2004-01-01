1クリックインストールによるTrinoのデプロイ
データレイク、ウェアハウス、運用データベースにわたるフェデレーテッド分析を実行するための高速分散型SQLクエリエンジン。
Trino向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Trinoの活用例
Trinoは、高性能な分散SQLクエリエンジンであり、元々はFacebookでPrestoとして開発され、現在はTrino Software Foundationによってメンテナンスされています。これにより、アナリストやエンジニアは、オブジェクトストレージ、リレーショナルデータベース、メッセージブローカー、検索インデックスといった異種データソースに対してインタラクティブなANSI SQLクエリを実行し、ETLやデータ移動なしに、それらが単一のウェアハウスに存在するかのように結合および集計できます。
VPS上でTrinoをセルフホストすることで、データチームは、クエリごとの料金やベンダーロックインなしに、完全に制御可能なフェデレーテッドクエリレイヤーを手に入れることができます。バンドルされているWeb UIは、実行中のクエリ、ワーカーの利用状況、実行計画を表示するため、オペレーターはブラウザから直接パフォーマンスをデバッグし、クラスターリソースを調整できます。
Trinoの主な機能
フェデレーテッド SQL クエリ
プラグイン可能なコネクタを介して数十のデータソースを接続し、ステージングやETLなしで、単一のANSI SQLステートメントでそれらを横断的に結合できます。
超並列エンジン
ベクトル化されたインメモリ実行と適応型クエリプランニングにより、テラバイト規模のデータレイクおよびウェアハウスでインタラクティブな低遅延を実現します。
豊富なコネクタカタログ
Iceberg、Delta Lake、Hudi、Hive、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Kafka、Elasticsearch、Cassandraなどの公式コネクタ。
組み込みWebコンソール
ブラウザベースのUIは、実行中および完了したクエリ、ワーカーの健全性、ステージレベルのメトリクス、および高速なパフォーマンスデバッグのための実行計画を表示します。
拡張機能付き ANSI SQL
ウィンドウ関数、ラテラル結合、配列、マップ、JSON、地理空間型、およびユーザー定義関数を備えた完全な標準SQLです。
JDBC、ODBC、および Python
ドロップインドライバーとクライアントは、Tableau、Superset、MetabaseなどのBIツールに加え、データサイエンスノートブックやETLパイプラインに接続します。
HostingerでTrinoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。