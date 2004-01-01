Trinoは、高性能な分散SQLクエリエンジンであり、元々はFacebookでPrestoとして開発され、現在はTrino Software Foundationによってメンテナンスされています。これにより、アナリストやエンジニアは、オブジェクトストレージ、リレーショナルデータベース、メッセージブローカー、検索インデックスといった異種データソースに対してインタラクティブなANSI SQLクエリを実行し、ETLやデータ移動なしに、それらが単一のウェアハウスに存在するかのように結合および集計できます。

VPS上でTrinoをセルフホストすることで、データチームは、クエリごとの料金やベンダーロックインなしに、完全に制御可能なフェデレーテッドクエリレイヤーを手に入れることができます。バンドルされているWeb UIは、実行中のクエリ、ワーカーの利用状況、実行計画を表示するため、オペレーターはブラウザから直接パフォーマンスをデバッグし、クラスターリソースを調整できます。